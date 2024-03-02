Ramazan için alışveriş telaşı başladı! İftar sofrasının gözdesi hurma tezgaha indi

02 Mart 2024 13:32 - Güncelleme : 02 Mart 2024 13:46

11 ayın sultanı Ramazan ayı yaklaştı. Gaziantep’teki esnaf hazırlıklara başladı. İftar sofralarının vazgeçilmezi hurma da tezgahlardaki yerini aldı.

Ramazanda orucunu hurmayla açmak isteyenler pazarlara ve kuruyemişçilere akın etti. Tezgahlardaki çeşit çeşit hurmalar iştahları açtı.

8 çeşit hurmanın yer aldığı tezgahlarda fiyatlar 300 liradan başlarken hurma satışı yapan Mıraz Şahin, Ramazan ayına kadar satışlarda yoğunluk yaşanmasını beklediklerini söyledi.

8 FARKLI HURMA ÇEŞİDİ TEZGAHTA YERİNİ ALDI

Kudüs, İran ve Medine hurmaları başta olmak üzere 8 farklı hurma sattıklarını söyleyen esnaf Mıraz Şahin, “Ramazan hurması insanların vazgeçilmezidir. Vatandaşların oruçlarını açmak için tercih ettikleri ilk yiyecek hurmadır. Hurmaların çeşitleri vardır. Kudüs, İran ve Medine hurması. En kaliteli hurma Kudüs hurmasıdır. Çünkü Kudüs hurması daha tatlı ve dolgun olur. Fiyatlarda geçen seneye oranla yüzde 80 artış var. Geçen yıl 230 liradan satıyorduk bu yıl 300-400 liradan satıyoruz” dedi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN KUDÜS HURMASI

Gaziantepli vatandaşların yoğun olarak Kudüs hurmasına talebinin olduğunu ifade eden Şahin, “Vatandaşın yoğun olarak tercih ettiği Kudüs hurmasıdır. Biz de yoğunluğumuzu bu hurmaya yönelttik. Kudüs hurması da kendi içinde kalite olarak ayrılıyor" şeklinde konuştu.

HURMANIN KALİTESİNİ TADINA BAKARAK ANLAŞILIR

Hurmanın kalitesinin tadına bakılarak anlaşılacağını söyleyen Şahin, “Vatandaşlar hurmanın kalitesini nasıl anlar? İşin içinde olmazsa onu anlayamaz. Dışarıdan baktığında yanılabilir. Bu yüzden almadan önce mutlaka tadına bakılmalı. Tatmadan hurma alınmasına karşıyız" diye konuştu.