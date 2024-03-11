Reddit halka arz tarihi belli oldu! 22 milyon hisse satışı ile en büyük halka arz olacak

11 Mart 2024 10:05 - Güncelleme : 11 Mart 2024 10:14

Sosyal medya devi Reddit'in halka arz detayları ortaya çıktı. Reddit halka arzda 748 milyon dolar toplamayı hedefliyor. Bu rakamla bu zamana kadar ki en büyük halka arz olacak.

22 MİLYON HİSSE SATILACAK

Bloomberg'e konuşan kaynaklar sosyal medya platformu Reddit'in ve mevcut hissedarlarından bazılarının 22 milyon hisseyi her biri 31 ila 34 dolardan satmayı planladığını belirtti.

Bloomberg'in haberine göre, bu arzla şirketin 6,5 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşması hedefleniyor.

Kaynaklar, şirketin halka arzda 1 Ocak'tan önce hesap oluşturan kullanıcılar ve moderatörler tarafından satın alınmak üzere yaklaşık 1,76 milyon hisse ayırdığını söyledi.

Reddit'in Şubat ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı başvuruya göre, bu hisseler bir kilitleme dönemine tabi olmayacak, yani sahipleri bunları hissenin işlem görmeye başladığı açılış gününde satabilecek.

REDDİT'İN DEĞERLEMESİ

Reddit'in iki yıldan fazla süren halka açılma süreci, ABD borsalarındaki halka arzların tüm zamanların rekoru olan 339 milyar dolara ulaştığı 2021'deki ilk başvurusundan başlayarak piyasadaki iniş çıkışları yansıtıyor.

Reddit'in o yıl toplanan fonlarla değerlemesi 10 milyar dolar olurken Bloomberg News ertesi yıl bir halka arzda 15 milyar dolara kadar değerlenebileceğini bildirmişti.

Verilere göre ABD'deki halka arzlar düşüşe geçerek geçen yıl sadece 26 milyar dolara ulaştı. Ocak ayında Bloomberg News, Reddit'in potansiyel halka arz yatırımcılarıyla yaptığı ilk toplantılardan en az 5 milyar dolarlık bir değerleme düşünmesi gerektiği yönünde geri bildirimler aldığını bildirmişti.

ZARARLARI AZALIYOR

2005 yılında kurulan Reddit, Şubat ayında yaptığı başvuruya göre dördüncü çeyrekte ortalama 73,1 milyon günlük aktif tekil ziyaretçi sayısına ulaştı. Şirket 2023 yılında 804 milyon dolar satış gelirine karşılık 91 milyon dolar net zarar bildirirken, bir önceki yıl 667 milyon dolar gelire yaklaşık 159 milyon dolar net zarar açıklamıştı.

Reddit'in en büyük hissedarı, Reddit'i 2006'da satın alan ve 2011'de bünyesinden çıkaran Conde Nast'ın sahibi Newhouse ailesinin yayıncılık imparatorluğunun bir parçası olan Advance Magazine Publishers Inc.

HALKA ARZ TARİHİ BELLİ OLDU

Financial Times'ın haberine göre Reddit, ilk halka arzını 20 Mart'ta fiyatlandırmayı ve ertesi gün işlem görmeye başlamayı planlıyor.