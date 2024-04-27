Restoran ve kafelere KDV düzenlemesi! Vergide artışa gidildi

27 Nisan 2024 01:34 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 02:07

Maliye KDV için düğmeye bastı! Milyonlarca liralık hileye ağır para ve hapis cezası geliyor

Maliye KDV için düğmeye bastı! Milyonlarca liralık hileye ağır para ve hapis cezası geliyor

Lokanta ve kafelerde satılan yiyecek-içeceklerle ilgili yeni KDV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle birlikte lokantaların hizmetlerini, et, su, meyve suyu gibi gıda malzemesi satışı göstererek yüzde 10 yerine yüzde 1 KDV ile faturalandırmasının önüne geçilecek.

YÜZDE 10 ORANINDA KDV HESAPLAYACAK

Taslağa göre hizmet sunan lokanta, kafe, pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için yüzde 10 oranında KDV hesaplayacak.

Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışlar da aynı kapsamda değerlendirilecek.

Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine masa, oturma yeri, tezgâh gibi servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunanların bu yerlerde yaptıkları satışlar da bu kapsamda olacak.