Rogoff Davos'ta Fed beklentilerini paylaştı: Faiz indirimi boş bir hayal

16 Ocak 2024 17:13 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 17:14

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Kenneth Rogoff, Davos Zirvesi'nde Bloomberg'e konuştu. Rogoff ekonomide durgunluk olmazsa bu sene Fed'den piyasaların beklediği gibi 6 faiz indirimi beklentisinin 'boş bir hayal' olduğunu söyledi.

"6 İNDİRİM BOŞ BİR HAYAL"

Rogoff, "Eğer yumuşak iniş olursa 6 indirim bir hayal olur. 2 veya 3 kez indirim olur. Eğer derin bir durgunluk olursa -ki bu mümkün- o zaman nasıl olur bilmiyorum ama çok fazla faiz indirimi olur 6 değil, belki 15 kez indirim olabilir" değerlendirmesini yaptı.

Rogoff birçok şeyin yanlış gittiği bir dönemde 2024'ün iyi olacağı görüşüne katılmadığını söyledi. Davos'ta konuşan IMF yetkilileri dünya ekonomisinin resesyona girmeyeceği görüşünü paylaşmıştı.

"ENFLASYON DÜŞECEK VE YUMUŞAK İNİŞ OLACAK"

2024 beklentilerini paylaşan Rogoff "Davos'ta bu konuda bir uzlaşı olduğu görülüyor. Ancak ben ABD için 2024'ün 2023 yılında olduğu kadar iyi olmayacağını, çok kötü de olmayacağını düşünüyorum. Enflasyon düşecek ve yumuşak iniş olacaktır" diye konuştu.

Rogoff jeopolitik gelişmelerin ise "meslek yaşamı boyunca gördüğü en kötüsü' olduğunu, gelişmelerin, enflasyon, piyasalarda dalgalanma gibi beklentileri arttırdığını belirtti. "2. Soğuk Savaş dönemindeyiz" diyen Rogoff "Öncekinden daha sıcak bir Soğuk Savaş olabilir. 70'lerin nasıl olduğunu bir düşünün, istikrar bozucu bir durum. 2024 iyi bir yıl da olabilir ancak bu gerilimler endişe verici" ifadesini kullandı.