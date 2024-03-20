Romanya’daki milyar dolarlık ihale Türk firmasına kaldı

20 Mart 2024 23:32 - Güncelleme : 20 Mart 2024 23:33

Romanya Savunma Bakanlığı’nın 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç tedariki için açtığı ihalede sona, Türk savunma sanayii şirketlerinden Otokar kaldı. İhaledeki ağır koşullar nedeniyle Fransız Arquus ve Amerikalı Oshkosh şirketleri teklif sunmadı.

Defense Romania’ya göre; sert ve pek çok açıdan gerçekçi olmayan sözleşme koşulları, Fransız ve ABD şirketlerin teklif sunmama kararların temelinde yer aldı. İhale kapsamında yalnızca Otokar teklif sundu.

EN UCUZ TEKLİFİ OTOKAR SUNDU

ABD’li Oshkosh ise ihale şartları içerisinde teknoloji transferinin yer alması, ancak teknoloji transferi için kongre onayı alınamaması üzerine geri çekildi. Fransız Arquus, Sherpa zırhlı araçları ile rekabet etmek istiyordu. Otokar ise COBRA II aracıyla en ucuz teklifi sundu.

1 MİLYAR DOLARLIK DEV İHALE

4×4 zırhlı araç tedarik programı, Romanya Milli Savunma Bakanlığı unsurlarını donatmak için 9 farklı konfigürasyonda 1.059 adet aracın tedarikini kapsıyor. Söz konusu 1.059 adet aracın tahmini satın alma maliyeti KDV hariç yaklaşık 1 milyar dolar.

COBRA TÜRK ORDUSU İÇİN TASARLANMIŞTI

COBRA, Otokar tarafından geliştirilen ve ilk ünitesi 1997 yılında üretim hattından çıkan çok yönlü bir zırhlı araçtır. Başlangıçta Türk ordusu için tasarlanan araç; zırhlı personel taşıyıcı, tanksavar aracı, keşif platformu, yer gözetleme birimi, ileri gözetleme noktası ve hatta zırhlı ambulans olarak işlev görmeyi de içeren bir dizi yetenek sunuyor.

COBRA II; 12.7 mm makineli tüfekler, 20 mm toplar ve tanksavar füzeleri dahil olmak üzere çeşitli silah ve taret seçenekleriyle donatılabilir. V şeklindeki çelik gövdesi mayınlara (hem anti-personel hem de anti-tank), el yapımı patlayıcılara, topçu şarapnellerine ve uzun menzilli silahlara karşı koruyucu niteliklere sahiptir.