S&P'den İsrail kararı! Kredi notu gözden geçirildi

19 Nisan 2024 12:40 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 12:41

İran’ın piyasalarda cılız bir etkiye neden olan saldırısına misilleme yapan İsrail dün gece saldırıya geçti. Gerilimin sürekli tırmanmasıyla Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's (SP), İsrail’in kredi notunu "AA-"den "A+"ya düşürdü.

SAVUNMA HARCAMALARININ SONUCU

İsrail’in kredi notunu revize eden S&P Global, konuya dair açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in genel hükümet açığının, çoğunlukla artan savunma harcamalarının bir sonucu olarak 2024 yılında GSYİH'nın yüzde 8'ine kadar genişleyeceğini tahmin ediyoruz"

İsrail-Hamas savaşının ve Hizbullah'la çatışmanın İsrail ekonomisini beklenenden daha fazla etkileyecek gibi görünüyor.

GERİLİMİN ARTIŞ RİSKİ DEVAM EDİYOR

Açıklamanın devamında "Şu anda İran'la daha ciddi, doğrudan ve sürekli bir askeri çatışma da dahil olmak üzere birçok olası askeri gerilim riski görüyoruz" denildi.

Cumartesi günü İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzinelerce İHA ve füze fırlattı. Bu saldırı, ABD'nin İsrail'i destekleme sözü vermesiyle bölgesel düşmanlar arasında büyük bir gerilimi tetikleyebilir.

A ARTI NOTUNU KORUDU

Bu ayın başlarında Fitch, İsrail'i "negatif izleme"den çıkardı ve A-artı notunu korudu. Ancak İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı savaşını risk olarak gösterdi.

Şubat ayında Moody's, savaş riskleri nedeniyle ülkenin kredi notunu düşürdü. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, kararın sağlam ekonomik mantığa dayanmadığını ve karamsar bir "manifesto" ile eş değer olduğunu söyledi.