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16 Nisan 2024 07:54 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 07:55

Sabiha Gökçen rekora koştu! Bayramda 1 milyondan fazla yolcu...

Sabiha Gökçen Havalimanı, Ramazan Bayram'ı tatili boyunca 6 bin 21 uçuşla 1 milyon 13 bin 731 yolcuya hizmet verdi.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Sabiha Gökçen rekora koştu! Bayramda 1 milyondan fazla yolcu...

Havalimanı işletmecisi HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 9 gün süren Ramazan Bayramı tatili sürecince hizmet verilen yolcu ve uçuş sayısına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

6 bin 21 uçuşla, 1 milyon 13 bin 731 yolcuya hizmet verildiği belirtilen açıklamada, "Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı meydanı otoritesi HEAŞ olarak 9 günlük bayram tatilinde havalimanımızı tercih eden tüm misafirlerimize teşekkür eder, emniyetli uçuşlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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