Sabiha Gökçen rekora koştu! Bayramda 1 milyondan fazla yolcu...

16 Nisan 2024 07:54 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 07:55

Bayram tatilinde rekor kırdı! Tatilcilerin en çok ziyaret ettiği müze

Bayram tatilinde rekor kırdı! Tatilcilerin en çok ziyaret ettiği müze

Bayram tatili bilançosu belli oldu: 43 ilin geçiş güzergahından 1 milyon 334 bin araç geçti

Bayram tatili bilançosu belli oldu: 43 ilin geçiş güzergahından 1 milyon 334 bin araç geçti

Havalimanı işletmecisi HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 9 gün süren Ramazan Bayramı tatili sürecince hizmet verilen yolcu ve uçuş sayısına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

6 bin 21 uçuşla, 1 milyon 13 bin 731 yolcuya hizmet verildiği belirtilen açıklamada, "Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı meydanı otoritesi HEAŞ olarak 9 günlük bayram tatilinde havalimanımızı tercih eden tüm misafirlerimize teşekkür eder, emniyetli uçuşlar dileriz" ifadelerine yer verildi.