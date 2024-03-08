Sarsılan dünya ekonomisini gölgede bırakan el çantalarının gizemi! 2 ev fiyatına çantalar

08 Mart 2024 09:32 - Güncelleme : 08 Mart 2024 10:06

New York merkezli kurulan Wall Street Journal, dünya ekonomisini gölgede bırakan el çantalarını ele aldı. Amerika'da en çok okunan internet sitesi Wall Street Journal, dünya ekonomisinin giderek kötü bir hale almasıyla kimsenin ilgilenmediğini ancak Hermès Birkin, Chanel Classic Flap, Christian Dior gibi çantaların fiyatlarının ev fiyatlarıyla yarıştığının altını çizdi.

SARSILAN DÜNYA EKONOMİSİNİ GERİDE BIRAKAN EL ÇANTALARININ GİZEMİ!

Ekonomi giderek kötü bir hal alsa da dünyaca ünlü markaların yıkılmadan ilerlemeleri dikkat çekti. 2019 yılından bu yana Hermès Birkin, Chanel Classic Flap, Christian Dior markaları çantalara yüzde yüz zam yapmasına rağmen satışlarının da bir o kadar artmasının altındaki gizemde vahşi bir neden yatıyor. Mağaza raflarında spot ışıklar altında avuç içi kadar olan çantaların pahalılığı ise umursanmıyor. Markalar popülerliklerini korumak için maliyeti düşük el çantalarındaki sayıyı artırdı.

2 EV FİYATINA ÇANTALAR

İmza günlerine ünlülerin akın ettiği fenomenlerin paylaşımlarını süsleyen çantalara ulaşmak için iddialara göre bazıları evlerini bile satışa çıkarıyor. Timsah ve yılan dersinden yapılan tasarımlarının eşsiz olduğu bu çantalara sahip olma algısına yerleştirilen psikolojik popülerlik markalara ilgiyi azaltmadı.

Amerika'daki enflasyon artışına rağmen sarsılmayan markaların reklam pazarlamasını iyi kullanması 10 milyar dolar geliri geçmelerini sağladı. Kozmetik ve giyim markalarını bile geride bırakan bu çantalardan gelir elde eden kesim ise dikkat çekti.

2019 yılında 20 bin dolara alınan çantalar şimdiler ise internet satış sitelerinde 5 katına çıkartılarak satılıyor. Öte yandan bu markalar isimlerinden halen başarıyla söz ettiriyor. Satışlarındaki yükseliş ve tasarımları sayesinde hafızalardaki alma isteğini uyandırdı. Kendi ekonomilerine yön veren markalar aynı zamanda ülkelerinin tanıtımını da üstlenmiş konumda. Dünyada sarsılan ekonomi siyaset gibi kavramlar yerini markaların ürettiği çantalara bıraktı.

İNSAN BİLİNCİNE HÜKMEDEN ÇANTALAR!

Akıllara ise bu çantalara olan ilginin gizemi geldi. Neden bu çantalar pahalı olmasına rağmen alınıyor? Aslında sorunun cevabı çok basit. Ulaşılması zor olan her şey insanoğluna daha cazip gelir. Ötesi çantalar iyi bir reklam ağına sahip. Ancak hepsinin de ötesinde 'Sınırlı sayıda üretim' sloganı insanlardaki sahip olma güdüsünü harekete geçirir. 1980'li yıllarda ilk kez oturan reklamcılıkta kullanılan insan bilincine hükmü bu markalar elde etti. Kişinin kendini ayrıcalıklı ve özel hissettirmesinden faydalanan markaların pahalılığa rağmen satışlarındaki yüksek artışın nedenleri bunlar.