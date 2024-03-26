Sasa’nın patronu deprem için kendi stratejisini paylaştı: Yüzde 1 ‘Servet Vergisi’ gelsin

26 Mart 2024 00:09 - Güncelleme : 26 Mart 2024 00:44

ABD'lilere göre parayla saadet oluyor! İşte mutluluk için bankada olması gereken tutar

ABD'lilere göre parayla saadet oluyor! İşte mutluluk için bankada olması gereken tutar

Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu’nda dünyanın en zengin patronları tarafından dile getirilen ‘servet vergisi’ bu kez Türkiye’nin gündemine geldi. Bir patron ‘servet vergisi’ alınsın, depreme hazırlık yapılsın ve deprem nedeniyle oluşan konut açığı ve kamu hizmetleri için kullanılsın çağrısında bulundu.

Çağrıyı yapan da SASA'yı bünyesinde barındıran Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu.

Yaşanan ekonomik krizin gelir dağılımını çok bozduğunu dikkate alan Erdemoğlu, "Bence bu dönemde 'Servet Vergisi'ne ihtiyaç var" diyerek hükümete çağrıda bulundu ve "varlığı 6 milyon liranın üzerinde olan herkesten yüzde 1 Servet Vergisi alınsın" çözüm önerisinde bulundu.

“YÜZDE 1 SERVET VERGİSİ GELSİN”

Ekonomim Gazetesi'nden Vahap Munyar'a konuşan Erdemoğlu, yüzde 1'lik servet vergisiyle 150 milyar dolarlık bir kaynağın toplanabileceğini ve bunun da İstanbul depremine hazırlık için kullanılabileceğini söyledi.

İşte ‘Servet Vergisi’ne ihtiyaç var’ çağrısı ile ilgili Vahap Munyar o köşe yazısı:

"İbrahim Erdemoğlu, ekonomide yaşanan sıkıntıları gözden geçirirken şu saptamaları yaptı:

- Bence bu dönemde “Servet Vergisi”ne ihtiyaç var.

Aklından geçen “Servet Vergisi” formülünü şöyle kurguladı:

- Varlığı 6 milyon liranın üzerinde olan herkesten yüzde 1 Servet Vergisi alınsın. Servet Vergisi kapsamına dahil olanların varlıklarının 6 milyon liralık kısmı da muafiyet kapsamına girsin.

Varlık hesaplamasına arsadan bina ve konuta, şirketten hisse senedi, tahvil, bankadaki paraya kadar her şeyin dahil edilmesi gerektiği üzerinde durdu:

- 6 milyon liranın üzerindeki varlıklardan alınacak Servet Vergisi, 24 ay veya 36 ay taksitle tahsil edilsin. Toplanacak kaynak 150 milyar doları bulur.

Kaynağın kullanımı için de şu planı öngördü:

- Toplanacak 150 milyar dolar bütçe dışında, şeffaf, denetime tabi ayrı bir fonda tutulsun. 50 milyar doları 6 Şubat depremi kapsamından 11 ilimize harcansın. 100 milyar dolar da başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nin kentsel dönüşümü için kullanılsın."

SERVET VERGİSİ DAHA ÖNCE DAVOS’TA GÜNDEME GELMİŞTİ

Aralarında Abigail Disney, Brian Cox ve Valerie Rockefeller gibi isimlerin de bulunduğu zenginler, Dünya Ekonomi Forumu nedeniyle Davos'ta bulunan yetkililere bir mektup yazmıştı. Bu mektupta, milyonerler eşitlik sağlanması için servetlerine vergi getirilmesini istediler.

Zenginler İsviçre'nin Davos kasabasında toplanan dünya liderlerine 'Gururla Öde' başlıklı mektupta "Bizler aynı zamanda statükodan en çok faydalanan insanlarız. Ancak eşitsizlik bir kırılma noktasına ulaştı ve bunun ekonomik, toplumsal ve ekolojik istikrar riskimize maliyeti ağır ve her geçen gün artıyor. Kısacası, şimdi harekete geçmemiz gerekiyor" dediler.

250'den fazla milyarder ve milyoner, Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu için bir araya gelen yetkililerden, dünya çapında daha iyi kamu hizmetlerinin karşılanmasına yardımcı olmak üzere servet vergileri getirmelerini talep etti. Zenginler dünya liderlerine yazdıkları açık mektupta "İsteğimiz basit: Toplumdaki en zengin kesim olan bizleri vergilendirmenizi istiyoruz" dedi.

Söz konusu verginin yaşam standartlarını düşürmeyeceği belirtilen mektupta, "Çocuklarımız bir şeyden mahrum kalmayacak ya da uluslarımızın ekonomik büyümesine zarar vermeyecek. Ancak aşırı ve verimsiz olan özel servetleri ortak demokratik geleceğimiz için bir yatırıma dönüştürecek" ifadeleri yer aldı. Mektuba, imza atan 17 ülkeden zenginler arasında Disney varisi Abigail Disney, Succession'da kurgusal milyarder Logan Roy'u canlandıran Brian Cox, aktör ve senarist Simon Pegg ve ABD hanedanının varislerinden Valerie Rockefeller da yer alıyor.