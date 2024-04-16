Savaş fırtınası altın fiyatlarını tetikledi! Talebe ne kuyumcular ne de Darphane yetişti

16 Nisan 2024 13:59 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 14:09

Piyasalarda Orta Doğu gerginliği tırmanıyor. İran-İsrail gerilimi küresel piyasalarda deprem etkisi oluştururken altın, döviz ve petrolde yükselişler tetiklendi.

İran’ın İsrail’e düzenlediği hava saldırısı, gözleri Orta Doğu’ya çevirirken, savaş ihtimali tedirginliği daha da körükledi. Gerilimin tırmanışı borsalarda oynaklığı artırdı. Piyasalarda ani iniş çıkışlar yaşandı. Uzmanlar gerilimle fiyatların tırmanışa geçtiğini vurgulayarak altına rağbetin daha da arttığını söyledi.

BAYRAM TATİLİNDE ALTININ ATEŞİ SÖNMEDİ

Ramazan Bayramı tatili sürecinde Türkiye’de borsaların kapalı olması nedeniyle herhangi bir işlem yapılmazken, İran-İsrail gerilimi nedeniyle altın gramı 3 bin lira seviyelerine kadar çıktı. Diyarbakır’da HMT Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Kaya, İran-İsrail gerilimi ve Ortadoğu’daki savaşın etkisinden dolayı altına rağbetin sürekli arttığını kaydetti.

SAVAŞ TEDİRGİNLİĞİ TALEBİ ARTIRDI

Türkiye’deki borsaların geçtiğimiz pazartesi günü açılmasıyla altın ve dolar paritesinde tekrar aynı seviyelere geldiğini söyleyen Kaya, “Ortadoğu’daki savaş gerginliğinden kaynaklı altının yükselişi söz konusudur. İran-İsrail gerginliğiyse bunu bir üst safhaya çekti. Bizim gibi ülkelerin borsası bayram sürecinde kapalı olduğu için o yükselişi göremedik ama açık olan borsalarda ise altın çok daha yüksek fiyatları gördü. Ortamın az da yumuşamasıyla beraber altın tekrar düştü biraz. Gram altın bu süreçte ortalama 3 bin lirayı gördü. Bundan kaynaklı halkta bir tedirginlik başladı. Altına yine de talep var” dedi.

“DARPHANE YETİŞEMİYOR”

Halkın yatırım aracı olarak aldığı sarrafiye ürünlerinde ise tedarik sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden Kaya, “Öte yandan halk tarafından talep gören sarrafiye ürünleri arasında çeyrek, cumhuriyet, yarım ve tam altın ön planda. Ama bu ürünlerde tedarik sıkıntısı yaşadığımız için müşteriye satış gerçekleştiremiyoruz. Darphane Genel Müdürüyle de bu konu hakkında görüşme sağladık. Ama maalesef darphanenin üretim kapasitesi kısıtlı olduğu için biz talebi karşılayamıyoruz. Genelde müşterilerimiz yatırım için sarrafiye ürünlerini alıyor. Ortalama günde 5 kilo çeyrek satmamız gerekirken şu an satış yapamıyoruz. Yetkililer darphanenin kapasitesini arttırırsa bu sorun ortadan kalkar” diye konuştu.