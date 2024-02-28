Seçim öncesi gözler kurlarda, dolar/TL'den yeni rekor geldi

28 Şubat 2024 09:59 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 10:20

Dolar/TL yukarı yönlü hareketlerini sürdürdüğü çarşamba gününde son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

PERŞEMBE GÜNÜ BEKLENİYOR

Küresel piyasalar Fed’in yaklaşan para politikası kararlarını etkileyecek önemli verilere odaklandı. Dolar endeksi 103 seviyelerine sabitlendi. Özellikle Fed'in temel enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi perşembe günü açıklanacak.

FAİZ MART MAYIS AYLARINDA DEĞİŞMEYECEK

Ocak ayında ABD’de tüketici güveni gerilerken dayanıklı tüketim malları siparişleri beklenmedik bir şekilde %6,1 ile Nisan 2020'den bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Piyasa tahmini, haziran ayında olası bir faiz indirimi spekülasyonuyla birlikte faiz oranlarının mart ve mayıs aylarında değişmeyeceğini gösteriyor.

DOLAR ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

ABD doları, Avustralya'da beklenenden zayıf enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Avustralya ve Yeni Zelanda doları karşısında da güçlendi. Yeni Zelanda Merkez Bankası oranları sabit tuttu ve para politikası konusunda piyasaların beklediğinden daha az şahin bir görünüm sundu.

KURLARDA YÖN YUKARI

Öte yandan yurt içi piyasalarda da dolar/TL kuru yükselişine devam ediyor. Dolar 31,1660 liradan, euro ise 33,7420 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 31,1640 liradan alınan dolar 31,1660 liradan, 33,74 liradan alınan euro ise 33,7420 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 31,14 liradan, euro ise 33,76 liradan satıldı.

Tacirler Yatırım dolar bülteninde takip edilecek seviyeleri vererek şu değerlendirmeleri yaptı:

TL NEGATİF AYRIŞTI

Haftanın ikinci işlem gününde dolar endeksinde 103,60 seviyesine varan düşüş hareketine paralel olarak GoÜ para birimleri genelinde alıcılı bir resmin ön plana çıktığı takip edilirken, Türk lirası ise dolar karşısında sınırlı bir değer kaybı yaşayarak (-%0,07) alt sıralarda yer aldı ve negatif ayrıştı.

USDTRY paritesi ise günü 31,14 seviyesi üzerinde tamamlayarak rekor tazeledi. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 286,33 baz puandan 290,66 baz puana yükseldi. Kademeli yükselişine devam eden kurda teknik göstergeler kısa vadeye ilişkin olarak 30 – 33 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyor.