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Haberler>Ekonomi>Seçim sonrası gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 1 Nisan 2024 altın fiyatları
01 Nisan 2024 08:13 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 08:19

Seçim sonrası gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 1 Nisan 2024 altın fiyatları

Yerel seçimler sonrası altın piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşların sıkı takibinde... Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 1 Nisan 2024 altın fiyatları..

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber

Son haftalarda rekora doymayan altın fiyatlarında yukarı yönlü eğilim devam ediyor.

Yerel seçim sonrası haftanın ilk gününe yükselişle başlayan gram altın serbest piyasada 2 bin 355 TL, çeyrek altın ise 4 bin 282 TL'den satılıyor.

Seçim sonrası gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 1 Nisan 2024 altın fiyatları - 1. Resim

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 1 Nisan 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

1 NİSAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.354,84

Satış 2.355,19

Seçim sonrası gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 1 Nisan 2024 altın fiyatları - 2. Resim

1 NİSAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.064,00

Satış 4.280,00

1 NİSAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.078,00

Satış 8.335,00

Seçim sonrası gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 1 Nisan 2024 altın fiyatları - 3. Resim

1 NİSAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.305,00

Satış 16.769,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.260,36

Satış 2.260,67

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Kaynak: TGRT Haber
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