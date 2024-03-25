SGK Başuzmanı İsa Karakaş Özgür Demirtaş’a ateş püskürdü: SGK suç duyurusunda bulunmalıdır

25 Mart 2024 16:46 - Güncelleme : 25 Mart 2024 17:01

Ekonomide sosyal güvenlik sistemi tartışması büyüyor. Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda SGK ve emeklilik sisteminin ‘ponzi’ ve ‘saadet zinciri’ benzetmesine art arda tepkiler geliyor.

DEMİRTAŞ FİTİLİ ATEŞLEDİ, SGK BAŞ UZMANI KARAKAŞ VERDİ VERİŞTİRDİ

Yapılan açıklamayı talihsiz bir açıklama olarak değerlendiren Başuzman İsa Karakaş’tan ilk tepki gelmişti. Demirtaş’a SGK sistemi felsefesini gözden geçirmesini tavsiye eden İsa Karakaş’a cevap gecikmedi. Sosyal medya tepkilerinin ardından SGK sistemi ile ilgili talihsiz açıklamalarına devam eden Demirtaş, içinde ‘geri zekalılar’ geçen açıklaması fitili daha da ateşledi.

Ekonomist Özgür Demirtaş’ın sosyal medyada polemiğe neden olan “Dünyadaki sosyal güvenlik sistemleri birer saadet zinciridir. Gençler çalışırken sepete para atarlar, yaşlılar emekli olunca sepetten para alırlar. Gençler sayıca fazlayken sistem işler… Aksi olunca Ponzi üstüne çöker.” açıklamalarına İsa Karakaş TGRT Haber Canlı yayınında verdi veriştirdi.

“BU AÇIKLAMALARLA SGK ÇATISI ALTINDA ÇALIŞANLAR İNFİALE UĞRADI”

İsa Karakaş, talihsiz açıklamaların SGK çatısı altında çalışanlar arasında infiale neden olduğunu dikkat çekerek, “Ben sayın Demirtaş’ı tanımıyorum. Yalnız uzaktan saydığım bir akademisyen olarak biliyorum. Ben 28 yıl Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişliği yaptım. Dolayısıyla biz 90’lı yıllarda biz insanları sosyal güvenlik sistemine almak için mücadele ettik. Bu konuda alın teri dökmüş bir Başmüfettişim. SGK uzmanı değilim onu söyleyeyim. Hal böyle olunca benim de başkanı olduğun Sosyal Güvenlik Derneği’ne üye olan arkadaşlarım, şu an çalışan SGK müfettişleri, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Denetmenleri bu açıklama karşısında infiale uğradı.” dedi.

“HER AÇIKLAMASIYLA İNSANLARI TAHKİR EDEN BİR USLÜBU VAR”

İnsanların hak mücadelelerini sürdürebilmeleri için halkı SGK sisteminin çatısı altına almaya çalıştıklarını dikkat çeken Karakaş, “Biz yıllardır uğraşıyoruz, haklı bilinçlendirmeye çalışıyoruz, Sosyal Güvenlik Sistemi çatısı altına almaya çalışıyoruz. Birileri oradan çıkmış ponziye benzetiyor. Nasıl bir hadsizlik? Sen eğer ekonomist isen kendi sınırında kal. Sosyal Güvenlik Sistemi’nden neden halkı soğutuyorsun. Saadet zincirine benzetmiş, ponzi demiş, arkasından bizim açıklamamızdan sonra neler demiş. Nasıl kibir, ben böyle demedim halkı soğutmaya çalışmadım diye açıklama yapmış. Bunun anlamı şudur, karşısındaki insanları tahkir etmek. İlk kelimesi ‘geri zekâlılar’. Her daim takipçileri vasıtasıyla insanları tahkir eden bir üslubu var.” diye konuştu.

“SGK SİSTEMİ EMEKLİLİKTEN İBARET DEĞİLDİR”

Yeri geldiğinde SGK sistemindeki eksiklikleri dile getirdiklerini dikkat çeken Karakaş, “Biz emekli maaşlarının yetersiz olduğunu defalarca dile getirdik. Sistemde sorunlar var. Biz zaten eleştiriyoruz. Sosyal güvenlik sistemi bir kere emeklilikten ibaret değildir. Hastalıkta, iş kazasında, meslek hastalığı sosyal güvenlikte vardır. Cenaze yardımı vardır, evlenme anında çeyiz yardımı vardır. Ama bu akademisyen sadece emeklilik sistemine indirgemiş.” İfadelerini kullandı.

AMERİKA’DA BİLE BÖYLE BİR SİSTEM YOK!

Sosyal güvenlik sistemleri eleştirisini haksız bulduğunu dile getiren İsa Karakaş ABD örneğini verdi. Karakaş, Sosyal Güvenlik felsefesini tekrar hatırlatarak SGK’nın bir an evvel Demirtaş hakkında suç duyurusunda bulunması gerektiğini söyledi. Karakaş, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Amerika’ya baktığınızda sosyal güvenlik sistemini geri plana iten vahşi bir kapitalist akım var. Genel bir sağlık sistemi yok. Orada her gün biri borçlarını ödeyemediği için haberlere çıkıyor. Bu Sosyal Güvenlik sistemini küçültmektir. Bir kişi öldüğü zaman kimse bakmaz, hastalık geçirdiğinde kimse bakmaz. Sosyal güvenlik felsefesinde ‘insanların insanlara avuç açmaması için, insan onuruna yakışır en güzel sistem sosyal güvenlik sistemidir. Şu anda dünyada özellikle kapitalist sistemde sosyal güvenliğin geri itilerek, özel sağlık sistemi ile emeklilik sisteminin entegrasyonuna doğru gidişat var. Buradan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanına, bu açıklamalarından dolayı suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini düşünüyorum.”