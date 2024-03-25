SGK'dan emekli maaşı promosyonlarıyla ilgili yeni açıklama

25 Mart 2024 21:24 - Güncelleme : 25 Mart 2024 21:45

Emeklilere ek zam yapılacak mı? Asgari ücrete ikinci zam var mı? SGK Başuzmanı İsa Karakaş beklentileri tek tek açıkladı

Emeklilere ek zam yapılacak mı? Asgari ücrete ikinci zam var mı? SGK Başuzmanı İsa Karakaş beklentileri tek tek açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu promosyon ödemelerini bekleyen emeklilerden ölüm aylığı alanlarla ilgili yeni açıklama yapıldı. Buna göre ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibi 5 bin lira promosyon alabilecek.

SGK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri Kamu Bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.

Bunun dışında, SGK’dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi Kamu Bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir. Diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçları ayrıca paylaşılacaktır."

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