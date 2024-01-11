Sıfır veya 2. elde yenileme fırsatı! Uzmanı açıkladı: Araç almak için en doğru zaman

11 Ocak 2024 16:34 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 16:35

Sıfır ve ikinci el araç piyasasında Ticaret Bakanlığı’nın önlemleri fiyatları düşürdü. Piyasada fırsatçıların önü kesilirken fahiş fiyat dengeye oturdu ve stokçuluk ortadan kalktı. 2024 senaryolarında araç fiyatlarının artışı ile ilgili öngörüler yerini fiyatta avantajlı döneme bırakırken uzmanlardan da “araç almak için en doğru zaman” uyarısı geliyor.

Şubat ayı itibariyle 2024 model araçların bayilerde yer alacağını, buna bağlı olarak fiyatlarda artış yaşanacağını söyleyen TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, “Araçlar zamlı gelecek. Sıfır veya ikinci el araç yenileyecek olanlar şu anda araç almak için en doğru zaman” dedi.

“SIFIR VE İKİNCİ EL PİYASASINDA BEKLENTİ YÜKSEK”

Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı ve TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, sıfır ve ikinci el piyasasında ciddi beklentilerinin olduğunu, fakat piyasada durgunluk yaşandığını belirtti. 2024 model araçların bayilere gelmesiyle fiyatlarda artış yaşanacağını ifade eden Batı, bireysel satıcıya uygulanan 6 ay 6 bin kilometre kuralıyla eskisi gibi fahiş fiyat artışları göremeyeceklerini söyledi. Ticaret Bakanlığı tarafından elektrikli araçlarla getirilen ‘izin belgesi’ şartının önemine değinen Batı, uygulama ile vatandaşların mağduriyetinin giderileceğini belirtti.

“OTOMOBİL PİYASASINDA BİR DURGUNLUK VAR”

Eskisi gibi fahiş fiyat artışı olmayacağını kaydeden TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, “Araçların bayilerdeki sıfır fiyat ne kadarsa onun üzerinde satış yasağı var. Ticaret Bakanlığımızın aldığı kararla birlikte 6 ay 6 bin kilometre sınırı da devreye girdi. 3 araç satış yasağı da bireysele indirilince bütün araç fiyatları normale döndü. Otomobil piyasasında bir durgunluk var, son 15 günde küçük bir hareketlenme oldu fakat halen durgunluk var. Bunun birkaç sebebi var. Yeterince sıfır araç otomobil bayilerine geliyor, bayiler aracı gerecek liste değerinden satıyor. Daha önceden fazladan alınan paralar ya da ‘takasız sıfır araç satmam’ cümleleri, araca ilave bir takım seramik kaplama veya paspas gibi ilave ekipmanlar koyarak fazladan istenen paralar bittiği için, insanlar şu anda listede ne yazıyorsa o fiyattan alabiliyor. Otomobil bayilerine gittiklerinde istedikleri aracı bulabiliyorlar ve fazla para ödemeden fiyatında araç aldığını için vatandaşlar sıfırı tercih ediyor” dedi.

“ARAÇ ALMAK İÇİN EN DOĞRU ZAMAN”

Fahrettin Batı, “2024 model araçlar en erken Şubat’ın 15’inde gelecek. 2023 model araçlar bitmeden araç yenileyecek olan, sıfır veya ikinci el alacak olanlar şu anda fiyatlar makul düzeyde. Örnek veriyorum 6 ay önce 1 milyon olan araçlar, 900 - 870 bin TL fiyatlarda. 2023 model araçlar bitmeden, araçlarını yenilmelerinde fayda var. 2024 model araçlar zamlı gelecek, bu fiyat artışı mutlaka olacak. Sıfır veya ikinci el araç yenileyecek olanlar şu anda araç almak için en doğru zaman” şeklinde konuştu.

“MART AYINDAN İTİBAREN İKİNCİ ELE YÖNELİM OLACAK”

İkinci el sektörünün durumuna değinen Batı, “2023 model sıfır araçlar bayilerin elinde biteceği, 2024 model araçlar da pahalı olacağı için Mart ayından itibaren ikinci ele yönelim olacağını düşünüyorum. İkinci elde de sıfıra paralel olarak maksimum yüzde 5 artış bekliyoruz. Fakat hiçbir zaman eskisi gibi 100 -200 bin TL günlük, haftalık ve aylık artışlar olmayacak” ifadelerini kullandı.

“İNSANLAR BU TİP ARAÇLARI ALDIKLARINDA MAĞDUR OLACAKTI”

Dünyada otomobile ve motorlu araçlara talebin pandemiden sonra arttığını söyleyen Batı, “Bizde çok daha fazla oldu bunun bir sebebi ihtiyaç vardı ikinci sebebi yatırım aracı olarak düşünülmesiydi. Bunu bilen dünyadaki küresel araç üreticileri Türkiye’de araç satma ofisi ya da distribütörlük kurmaya gittiler. Markalar olarak önüne gelen Türkiye’ye arabaya getirdi. Ticaret Bakanlığından izinleri yoktu bazıları Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde altyapısı, servis ağı ve yedek parçası olmadan araç satmaya başladılar. Dolayısıyla Ticaret Bakanlığı buna yasak getirdi. Bu yasağın asıl sebebi vatandaş aracıyla ilgili bir sorun yaşadığında yedek parçasını, servisinin nerede olduğu veya kayıtlı bir servisi olmadığı için Ticaret Bakanlığı her bölgede servis ile satış ağının olmadı elektrikli, dizel, benzinli, LPG’li araçlara artık izin vermiyor. Doğruda bir şey insanlar bu tip araçları aldıklarında mağdur olacaktı. Tamiratını yaptırmak için servis ya da kurum arayacaktı devlette bunun önüne geçti” diye konuştu.