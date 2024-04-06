Sigaraya peş peşe zam! Bir firma daha fiyatları güncelledi
Sigara tiryakilerini üzecek haber geldi. Bir sigara grubunda daha fiyatlara zam yapıldı. Zam sonrası bir paket sigara 72 TL'ye yükseldi. İşte güncel fiyat listesi...
Sigarada seçim sonrası başlayan zam furyasına bir firma daha katıldı. JTI ve Philip Morris'ten sonra BAT grubunun sigaralarına da zam geldi.
BİR PAKET SİGARA 72 TL
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT grubundaki sigaralara paket başına 6 TL zam geldiğini duyurdu. Zamlı tarifeler bugünden itibaren başladı.
Böylece BAT grubunun en ucuz sigarası 60 TL, en pahalı sigarası ise 72 TL oldu.
İLK ZAM JTİ'A GELDİ
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, önceki gün Winston grubuna 8 TL zam geldiğini duyurmuştu. Son zamla birlikte JTİ grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 liraya yükseldi.
PHILIP MORRIS DE FİYAT LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ
JTI'dan sonra Philip Morris grubundaki sigaralara da zam geldi. Sigara fiyatlarında ortalama 6-7 TL arasında artış oldu. Zam sonrası grubun en ucuz sigarası 60 TL'ye, en pahalı sigarası da 67 TL'ye yükseldi.