Altında makas açıldı, uzman isim alım için seviye verdi

06 Mart 2024 10:37 - Güncelleme : 06 Mart 2024 16:14

Gram altının son iki yılda rekor üzerine rekor kırarak güvenli liman olma özelliğini kanıtladı. ABD tahvillerindeki düşüşle beraber Fed'in faizlerde indirim yapabileceği beklentisi gram altını tarihi zirvelere taşıdı. Piyasalar Fed Başkanı Powell'in çarşamba ve perşembe günü yapacağı konuşmaya kilitlendi. Gram altın serbest piyasalarda 2.275,98 seviyelerini görürken dolar Kapalıçarşı'da 32,2500 oldu.

Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı altının piyasalarını TGRT Haber ekranlarında yorumlayarak şunları kaydetti:

MAKAS ARALIĞI YÜZDE 7

Gram altın bankacılık bankalar arası piyasaya baktığımızda 2.500 TL’yi gördü. Uluslararası piyasalarda da şu an 2.170 TL’yi konuşuyoruz. Serbest piyasa ve gördüğümüz televizyonda gördüğümüz fiyat arasında neredeyse kuyumcuyla %7 yakın bir farklılık oluştu.

İthalat kotasından dolayı bir kilo altında dolar farklılığı vardı. Bir kilo altında 2.500-3.000 dolar gibi farklılık vardı ama dün itibariyle aslında döviz tarafındaki hareketlilikte de Kapalıçarşı’da neredeyse 33 TL’yi gördük.

DÖVİZ ALAMAYAN ALTINA YÖNELDİ

Kuyumcular ve dövizcilerin önünde sıra oluştu. Tabii ki döviz ihtiyacını karşılayamayanlar bu sefer altına yöneldiler ve altındaki farkta ister istemez bankalar arası piyasadan ayrışmış oldu. Tabii ki seçim öncesinde bu ay alışkanlığı ve bu davranış tanıyoruz aslında.

Bir önceki seçimde de geçen yılda da biliyorsunuz döviz ve altın tarafında farklılıklar açılmıştı. Bu alışkanlık belki insanları oraya itti ama merkez bankası tarafına da baktığımızda tabii mevduat faizleri yüksek %56 seviyelerinde yıllık bazda baktığımızda ama yine de şu an mevcut var olan enflasyonu karşılamıyor ya da mevcut piyasanın beklendiği, beklediği dolar artışı karşılığını sağlamadığı için belki de insanlar böyle bir davranış içerisine girmiş olabilirler.

DÜNYADA DA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Globalde de yükseliyor. Sadece iç piyasada değil, uluslararası piyasada da neredeyse tarihi rekorları görmüştük. 4 aralıkta yeniden o seviyelere yakın ve fiyatlanma gördük. Hem jeopolitik risk yani doğu Avrupa’nın da içinde olduğu Rusya, Ukrayna sürecinin devam etmesi, Rusya’nın nükleer silahlarda denemeler gerçekleştirmiş olması, dünyadaki büyümeye dair olan endişelerin artması, işte Avrupa İngiltere Japonya teknik resesyona girdi. Artık Amerika’dan da aldığımız verilerde hizmet ve imalat sektörüne dair sıkıntılar olduğunu görüyoruz.

TRUMP RİSKİ YAKLAŞIYOR

Bu hafta Amerika’da bir ön seçim vardı. Dün süper salı olarak ifade etmişlerdi. Trump ve Biden bu noktada ön planda ve Trump riski aslında yaklaşıyor. Trump= risk demek dünya gündemi açısından ve ekonomisi açısından Trump’ın seçilme ya da Biden'la artık karşı karşıya geleceği 5 kasımda kesinleşmiş oldu.

O yüzden birçok risk barındırıyor aslında. 2024 o yüzden beklentimizden daha hızlı yükselmeye başladı altın ama zaman zaman düşüşler gelecektir.

2024'TE ONS ALTINI DAHA FAZLA KONUŞACAĞIZ

Bu haftaki kapanış önemli olacak. 2.100 üzerinde mi olacak? 2.100 altında kapanırsa altın almak isteyenler için bir fırsat oluşabilir. Globalde ons altının düşüşü ile beraber ama 2024’te ons altının daha fazla konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor.