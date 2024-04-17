ŞOK, İstegelsin'i dudak uçuklatan rakamla satın aldı!

17 Nisan 2024 10:30 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 10:34

Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyuran Şok, internet platformunda da söz sahibi olmak istiyor. Bunun için İstegelsin, olan çevrim içi market ve yemek sitesiyle anlaşma yapan Şok market dudak uçuklatan fiyatla anlaşma yaptı.

ŞOK, İSTEGELSİN'İ DUDAK UÇUKLATAN RAKAMLA SATIN ALDI!

Türkiye'nin A101'den sonra ikinci büyük market zinciri olan Şok market, yavaş yavaş atılımlarını artırdı. Teknoloji ve ev aletlerinin satışıyla beraber eve teslim döneminde tarihinde çığır aştı. İstegelsin’in bağlı olduğu Future Teknoloji Ticaret A.Ş.’yi 220 milyon TL karşılığında satıl alan Şok market, %10 iskonto içerecek şekilde pazarlıkla 220 TL olarak belirlendi.

2018 yılında kurulan İstegelsin, İstanbul merkezli bir şirketti ancak Şok market tüm Türkiye'de şirketi aktif hale getirmeyi planlıyor. Tesliman Şok market üzerinden yapılacak. Platformda anlaşmalı diğer marketlerde yer alabilecek. Eve teslim döneminde pandemi sonrası düşüş yaşansa da Şok bu atılımla özellikle teknoloji ve ev eşyası malzemelerinin satışını artırmayı hedefliyor.