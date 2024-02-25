Şoke olacaksınız... İstanbul'daki apartman dairesi Charlize Theron'un Los Angeles'taki malikânesinden daha pahalı!

25 Şubat 2024 11:01 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 12:12

Hollywood'un yıldızı Charlize Theron'un satışa sunduğu Los Angeles'taki evi İstanbul Şişli'de bulunan bir apartman dairesini almaya yetmiyor. Pek çok kişinin hatta dünya üzerindeki herkesin sahip olmak isteyeceği Theron'un 3.119 metrekarelik kapalı alana sahip lüks evin fiyatı ve Türkiye'deki değeri ya da değersizliği sosyal medyayı salladı.

Türkiye'deki bazı haber sitelerinde Charlize Theron'un evini 3,75 milyon dolara satışa çıkardığı haberi yayımlanmasıyla birlikte bazı kullanıcılar, evin TL değerini hesaplayıp aynı paraya Türkiye'de nasıl bir ev alabildiklerine baktılar.

LOS ANGELES'TAKİ MALİKÂNE İSTANBUL'DA BİR DAİRE ETMİYOR

Haberimizin sonunda fotoğraflarını paylaşacağımız Charlize Theron'un Los Angeles'daki lüks malikânesinin fiyatını Türk lirasına çevirdiğimizde 115 milyon 570 bin 050 TL gibi bir fiyatla karşılaşıyoruz.

Sahibinden.com'a girip İstanbul'daki ev ilanlarını incelediğimizde ise Şişli'de 4+1 400 metrekarelik bir apartman dairesinin 125 milyon TL'ye satışta olduğunu görüyoruz.

Tahmin edebileceğiniz gibi İstanbul'daki 400 metrekarelik bir apartman dairesinin Charlize Theron'un Los Angeles'taki 3.119 metrekarelik malikânesinden daha pahalı olması, sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

Charlize Theron'un satmak üzere olduğu malikânesi ise şu şekilde: