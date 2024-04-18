Altın fiyatlarında hareketlilik! İşte 18 Nisan 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları...

18 Nisan 2024 07:38 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 07:51

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün saat 18.35 itibarıyla 2 bin 386 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,2 artışla 2 milyon 625 bin liraya yükseldi.

Altın fiyatları bu güne ise hareketli başladı. Serbest piyasada gram altın 2 bin 476 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 350 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 18 Nisan 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

18 NİSAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.478,30

Satış 2.478,66

18 NİSAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.234,00

Satış 4.350,00

18 NİSAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.626,00

Satış 8.883,00

18 NİSAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.938,00

Satış 17.215,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.374,49

Satış 2.374,86