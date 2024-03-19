19 Mart 2024 09:39 - Güncelleme : 19 Mart 2024 09:46
Son dakika: Bakan Işıkhan duyurdu! 3’ü kanser 47 ilaç SGK geri ödeme listesine alındı
Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde düzenleme yapıldı. 3’ü kanser olmak üzere 47 ilaç geri ödeme listesine alındı.
Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 47 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36’sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.
Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36’sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.
İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."
Kaynak: tgrthaber.com.tr