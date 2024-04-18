Son dakika: Bakan Şimşek’ten kira beyannamesi çağrısı: Pişmanlıktan yararlanmaya davet ediyoruz

18 Nisan 2024 14:04 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:15

Hem ev sahiplerini hem de kiracıların yüzünü güldürecek vergi muafiyeti! Yeni dönem başladı

Hem ev sahiplerini hem de kiracıların yüzünü güldürecek vergi muafiyeti! Yeni dönem başladı

Kira beyanname süresinin bitmesinin ardından Gelir İdaresi Başkanlığı ‘pişmanlık’ çağrısında bulunmuştu. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de beyanname vermeyen ev sahiplerine uyarıda bulundu.

Bakan Şimşek: "Şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik. Beyanname vermeyen mükelleflerimizi ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz." dedi.

Bakan Şimşek X hesabından şu paylaşımı yaptı:

“2023’te kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1,8 milyon mükellefimizle ticari, zirai veya serbest meslek kazancı olan 2,6 milyon mükellefimiz gelir vergisi beyannamesi verdi.

Beyannamelerini zamanında veren tüm mükelleflerimize teşekkür ederiz.

Şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik. Beyanname vermeyen mükelleflerimizi ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz.

Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız.”