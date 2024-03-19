Son dakika! İkinci el oto satışları ile ilgili yeni karar! Ticaret Bakanlığı duyurdu

19 Mart 2024 09:08 - Güncelleme : 19 Mart 2024 09:44

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı piyasalarda sektörel düzenlemeler ve denetimler aralıksız devam ediyor. Bakanlık otomotiv, emlak, haksız fiyat, fiyat etiketi ve diğer iç ticaret mevzuatı kapsamında yürütülen dönem faaliyetleri neticesinde 2023 ve 2024 yıllarında toplam 848 milyon 240 bin 387 TL idari para cezası uyguladı.

ASTRONONİK CEZALAR

Bakanlık açıklamasına göre;

2023 yılında 135 milyon 104 bin 257 TL, 2024 yılında ise 77 milyon 71 bin 973 TL olmak üzere toplamda 212 milyon 176 bin 230 TL idari para cezası uygulandı.

124 bin 188 adet firma ve 4 milyon 12 bin 80 adet ürün denetlendi

Denetlemeler sonucu 43 bin 864 adet aykırı ürüne 96 milyon 851.871 TL idari para cezası uygulandı.

2024 yılının ilk iki ayında ise 43 bin 590 adet firma ve 1 milyon 53 bin adet ürün denetlendi.

9 bin 117 aykırı ürüne 34 milyon 666 bin 798 TL idari para cezası kesildi.

TARİH UZATILDI

Bakanlık iç ticaret alanında otomotiv ve emlak sektöründe pek çok düzenlemeyi de yürürlüğe koydu. Ticaret Bakanlığı otomotiv piyasasında arz ve talebin dengelenmesine yönelik olumlu etkiler göz önünde bulundurarak, 7 Aralık 2023 tarihinde yapmış olduğu yönetmelik değişikliği ile anılan düzenlemenin uygulama süresini 1 Temmuz 2024 tarihine uzattı.