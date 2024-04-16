Son dakika! IMF Türkiye büyüme tahminini açıkladı, yılın ikinci yarısına dikkat çekti

16 Nisan 2024 16:19 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 16:36

Son dakika! IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun nisan sayısını "İstikrarlı ama Yavaş: Ayrışmanın Ortasında Dayanıklılık" başlığıyla yayımladı. Enflasyona vurgu yapılan raporda 2022-2023'teki küresel dezenflasyona karşın şaşırtıcı derecede dayanıklı olduğu, küresel enflasyon 2022 ortasındaki zirvesinden gerilerken "ekonomik aktivitenin stagflasyon ve küresel resesyon uyarılarına meydan okuyarak istikrarlı bir şekilde büyüdüğü" aktarıldı.

TÜRKİYE'YE İLİŞKİN BEKLENTİ DEĞİŞMEDİ

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminleri değiştirilmedi.

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 3,2 büyümesi beklenen IMF raporunda, parasal sıkılaşmanın sona ermesi ve tüketimin toparlanmaya başlamasıyla birlikte 2024'ün ikinci yarısında ekonomik aktivitenin güçlenmesi öngörüldü..

Enflasyon tahmini ise bu yıl için yüzde 59,5 ve gelecek yıl için yüzde 38,4 olurken, ülkede işsizlik oranın bu yıl ve gelecek yıl yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

TARİHSEL STANDARTLARA GÖRE DÜŞÜK

Dünya ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,2 büyüdüğü, büyümenin 2024 ve 2025 yıllarında da aynı hızla devam etmesinin öngörüldüğü vurgulanan raporda, bu yıla ilişkin büyüme tahmininin ocak ayında yayımlanan tahmine kıyasa 0,1 puan yukarı yönlü revize edilerek yüzde 3,1'den yüzde 3,2'ye çıkarıldığı, gelecek yıla ait tahminin de yüzde 3,2 olarak sabit tutulduğu kaydedildi.

Büyüme hızının tarihsel standartlara göre düşük olduğuna dikkat çekilen raporda, bunun hem borçlanma maliyetlerinin hala yüksek olması ve mali desteğin geri çekilmesi gibi kısa vadeli faktörlerden hem de Kovid-19 salgını ile Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının etkileri, verimlilikteki zayıf artış ve artan jeoekonomik ayrışma gibi uzun vadeli faktörlerden kaynaklandığı ifade edildi.