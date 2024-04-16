Son dakika! Lokanta ve kafelerde KDV'ye zam

16 Nisan 2024 17:09 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 17:33

Son dakika! Hazırlanan tebliğe göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı lokanta ve kafelerde KDV oranlarında artış yapmaya hazırlanıyor.

KDV ORANI YÜZDE 10'A ÇIKACAK

Konuya ilişkin tebliğ taslağına göre, Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin yiyecek ve içecek sunulan yerlerde KDV oranını düzenleyen maddesinde değişiklik yapılacak. Yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10’a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20’ye çıkartılacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Yiyecek içecek hizmeti sunan yerlerde KDV oranı uygulamasında yaşanan tereddütleri giderecek açıklamaların yer aldığı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması Dair Tebliğ (Seri No:51) Taslağı hazırlanmıştır.

18'DEN 20'YE ÇIKTI

Buna göre, kahvehane, kafeterya, pastane, hazır yemek şirketleri dahil lokantalarda KDV oranı yüzde 8’den yüzde 10’a çıkacak. Bu işletmelerde alkollü içecekler için uygulanan yüzde 18 KDV oranı da yüzde 20’ye çıkartılacak.

Tebliğ taslağı görüşlerin alınmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.