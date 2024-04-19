19 Nisan 2024 10:21 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:29
Son dakika! Merkez Bankası açıkladı, yıl sonu dolar/TL beklentisi belli oldu
Son dakika! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Nisan ayına ait Piyasa Katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı. Yıl sonunda dolar/TL'nin geleceği seviye belli olurken enflasyon tahmini de ortaya çıktı.
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Son dakika! Piyasa katılımcıları anketinde cari yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 40,53 TL iken, bu anket döneminde 40,01 TL oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı