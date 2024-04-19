Son dakika! Merkez Bankası açıkladı, yıl sonu dolar/TL beklentisi belli oldu

19 Nisan 2024 10:21 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:29

Son dakika! Piyasa katılımcıları anketinde cari yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 40,53 TL iken, bu anket döneminde 40,01 TL oldu.