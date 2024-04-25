Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Faiz sabit kaldı, kuruldan kritik mesajlar geldi

25 Nisan 2024 14:02 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 14:36

Merkez Bankası faiz kararı altını nasıl etkiler? İslam Memiş ‘son fırsat’ diyerek uyarıyı yaptı

Merkez Bankası faiz kararı altını nasıl etkiler? İslam Memiş ‘son fırsat’ diyerek uyarıyı yaptı

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Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu faiz kararını sabit tuttu

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan PPK toplantısının ardından yapılan açıklamada kritik mesajlar ön plana çıktı. Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentilerine paralel yüzde 50'de sabit bıraktı.

Karar metninde "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." denildi.

"ENFLASYON, JEOPOLİTİK RİSKLER VE GIDA FİYATLARI BASKIYI CANLI TUTUYOR"

TCMB faiz kararı sonrasında karar metninde öne çıkanlar şu şekilde:

Mart ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Tüketim malı ve altın ithalatındaki seyir cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte direncin sürdüğüne işaret etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir.

"SIKI PARA POLİTİKASI SÜRECEKTİR"

Mart ayında atılan adımların etkisiyle finansal koşullar önemli ölçüde sıkılaşmıştır. Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir.

"STERİLİZASYON ARAÇLARI ETKİN KULLANILACAKTIR"

Kurul; makroihtiyati politikaları, piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürmektedir. Bu çerçevede, kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecektir. Likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, gerektiğinde sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılması sürdürülecektir.

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNİ GERİLETECEK FİNANSAL KOŞULLAR SAĞLANACAK"

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NEYDİ?

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik ekonomistlerle yapılan anketinden de sabit beklenti öne çıkmıştı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

BİR ÖNCEKİ FAİZ KARARINDA TCMB TERS KÖŞE YAPMIŞTI

TCMB, mart ayında politika faizini beklentilerin aksine sürpriz yaparak 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltmişti.