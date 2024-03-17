SPK'dan 'Tahvil ihracı durduruldu' iddialarına yalanlama
Tahvil ihracının durdurulduğuna yönelik iddialara Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yalanma geldi. SPK, son iki haftada 7 şirketin toplamda 200 milyon euro, 515 milyon ABD doları ve 5,7 milyar TL tutarında borçlanma tavanı içeren ihraç belgesinin onaylandığı açıkladı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) şirketlerin tahvil ihracının durdurulduğuna yönelik iddialara açıklık getirdi.
SÖZ KONUSU DEĞİL
SPK'nın açıklamasında şu ifadeler kullandı:
"Bazı sosyal medya hesaplarının 'SPK, şirketlerin tahvil ihracını durdurdu' yönündeki paylaşımları üzerine bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Şirketlerin tahvil ihraçlarının durdurulması söz konusu olmayıp, iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."
7 ŞİRKETİN İHRAÇ BELGESİ ONAYLANDI
Açıklamada kurulun, şirketlerin ihtiyaçları ve taleplerini göz önüne alarak başvuru dosyalarını sonuçlandırdığı aktarıldı. Son iki haftada 7 şirketin toplamda 200 milyon euro, 515 milyon dolar ve 5,7 milyar TL tutarında borçlanma tavanı içeren ihraç belgesinin onaylandığı bilgisi verildi.
Açıklamada, "Şirketlerin borçlanma araçlarına ilişkin bilgiler Kurulumuzun haftalık bültenlerinde ve Kurulumuzun sosyal medya hesaplarında paylaşılmaktadır." denildi.