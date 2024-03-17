SPK'dan 'Tahvil ihracı durduruldu' iddialarına yalanlama

17 Mart 2024 10:17 - Güncelleme : 17 Mart 2024 10:31

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) şirketlerin tahvil ihracının durdurulduğuna yönelik iddialara açıklık getirdi.

SÖZ KONUSU DEĞİL

SPK'nın açıklamasında şu ifadeler kullandı:

"Bazı sosyal medya hesaplarının 'SPK, şirketlerin tahvil ihracını durdurdu' yönündeki paylaşımları üzerine bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Şirketlerin tahvil ihraçlarının durdurulması söz konusu olmayıp, iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

7 ŞİRKETİN İHRAÇ BELGESİ ONAYLANDI

Açıklamada kurulun, şirketlerin ihtiyaçları ve taleplerini göz önüne alarak başvuru dosyalarını sonuçlandırdığı aktarıldı. Son iki haftada 7 şirketin toplamda 200 milyon euro, 515 milyon dolar ve 5,7 milyar TL tutarında borçlanma tavanı içeren ihraç belgesinin onaylandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, "Şirketlerin borçlanma araçlarına ilişkin bilgiler Kurulumuzun haftalık bültenlerinde ve Kurulumuzun sosyal medya hesaplarında paylaşılmaktadır." denildi.