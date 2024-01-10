SSK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat! Enflasyon rakamı hesapları değiştirdi! Uzman isim emekli maaşlar için yeni formülü açıkladı

10 Ocak 2024 16:52 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 16:57

Milyonlarca emekli alacakları zamla ilgili süreçleri yakından takip ediyor. Altı enflasyon farkının ortaya çıkmasının ardından memur emeklileri yüzde 49,25 zam alırken işçi emeklileri yüzde 37,57 zamma sahip olacak. Aradaki 11,68 puanlık farkın eşitlenmesi bekleniyor.

Ancak haziran ayında enflasyonun yüzde 24 düşme beklentisinin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 24, Memurlar ise yüzde 18.6 zam alacak. Yani arada bu kez memurlar aleyhine yüzde 5.4'lük bir fark oluşacak. TGRT Haber ekranlarına katılan SGK Uzmanı İsa Karakaş konuya dair önemli detaylar verdi.

Karakaş konuya dair şunları kaydetti:

EŞİTLEME OLMASI GEREKİYOR

Eşitleme olması gerekiyor. Elzem gerekli. Bunu defalarca anlattık. Neden geçen sene bu zamanlarda eşitleme formülü devreye girdi? Temmuzda yine eşitleme formülü devreye girdi. Bu yıl da eşitlemeyi bekliyoruz, olması gerekiyor. Bütün beklentiler bu yönde. Şimdi ben hesapladım. Yaptığım hesaplamaya göre %11. 68’lik tam bir fark var. Evet, şimdi eşitleme nasıl yapılacak? Şimdiye kadar ilk defa yeni bir formül üzerinde çalışılıyor.

YENİ BİR FORMÜL ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Şöyle bir hesap var: Normal emekli sandığı yani memur emeklisi sayısı % 49. 25 alacak olan emekli sayısı toplamda 2 buçuk milyonu bulmuyor. Geriye 13 milyon emekli kalıyor. Hal böyle olunca ekonomi yönetimi bunun üzerinde çok sıkı hesap yapıyor. Ve diyorlar ki, en ufak bir artış olduğu zaman bu bizim ekonomi, orta vadeli programdaki hedeflerimizin sapmasına neden oluyor. Dolayısıyla yeni bir formül üzerinde çalışıyor. Nedir bu formül?

TEMMUZ ZAMMIN MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN DAHA AZ OLACAK

Biliyorsun, ocak ayındaki zammın yanında memur emeklileri için bir de Temmuz ayında zam var. Evet şimdi. Memur emekleri hedef tahtasına oturtuldu. Onların kim? Neden %49. 25 deniliyor ya? Temmuz ayında memur emeklerine yapılacak olan zam SSK ve bağ kur emeklerinden daha düşük olacak. Bu sözleşme farkı olsa bile merkez bankasının ve orta vadeli programdaki öngörülen enflasyon hedefleri gerçekleşirse, memur emekleri SSK ve Bağ-Kur emeklerinden 5.4 puan kadar daha düşük olacak.

5 PAUNLIK FARK HESABI

Şimdi bunları anlattıktan sonra şöyle bir düşünüyorum, şu anda SSK bağ kur emeklerinin %49. 25’te eşitlemeyelim. Ne var burada memurların ki Temmuz ayında düşük kalacak. Dolayısıyla temmuz ayında memurlara hiçbir refah payı vermeyelim. Eşitleme yapmayalım ama biz ne yapalım? Şu 5 puanlık farkı da düşüp. Dolayısıyla SSK -Bağ kur emeklerini biraz daha yukarı çekelim.

Yüzde 43 olabilir, 44, 45 olabilir. Yapacakları enflasyon tahminine göre yani %45 oldu. Temmuz ayında memurlarınki de 45 puan geri düştüğü zaman temmuz ayında dolayısıyla hem SSK Bağ-Kur emekleri hem memur emekleri %49. 25’te eşitlenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10-11 BİN TL ARASINDA OLACAK

Şimdi taban aylıkları 7.500 TL olan taban aylık ne kadar yükseltilecek? Şimdi yeni konuşulan olay nedir? Seyyanen zam kelimesini kullanmayalım, seyyanen zam yapılmayacakmış falan filan. Seyyanen zam zaten yapman mecburi neden mecburi? Bunu şöyle söyleyelim, bakın ben yasalara göre konuşuyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklerinin maaşı yasa diyor ki 6 aylık enflasyon farkını uyguladın.

Uyguladığın zaman %37. 57 ya da %40 olsa bile maaşı 6.000 TL olan %40 verdiği zaman ne kadar olur? 7.400 TL olur şu anda ki maaştan bile düşük olur, dolayısıyla ne olacak? Oransal zammı uygulayacaksın, mecburen uygulanması lazım. Örneğin 5.000 TL ise %40 olduğu takdirde burada örnek konuşuyoruz. Yani vatandaşlarımız onu bilsin. Ne oldu? 7.000 TL oldu? Hükümet burada hazineden yardım yapacak. Ve dolayısıyla verdiği o yardımla birlikte en düşük emekli maaşının şu anda 10 binle 11.000 TL arasında görülecek. Dolayısıyla 10.000 TL öngörülürse 10 binin altında olanların tamamı 10.000 TL gelecek. Bunu nasıl yapacak? Yine seyyanen zam.