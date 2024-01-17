SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar alacak? Kök maaş zam tablosu belli oldu

17 Ocak 2024 09:08 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 09:57

Milyonların merakla beklediği ek zam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. En düşük emekli maaşı 10 bin şeklinde uygulanacağı duyuruldu. Erdoğan SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına 5 puanlık artış yapıldığını ve zammın yüzde 42.6 olduğunu açıkladı. Peki kök maaş hesabına göre kim ne kadar alacak?

EK ZAM %5

Kabine toplantısının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağzından çıkacak ek zam oranına kilitlendi. Erdoğan milyonları ilgilendiren açıklamaları şu sözlerle açıkladı:

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor. Önümüzdeki temmuz ayında artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi aynı oranlarda maaş artışına ulaşacaktır.

Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. Emekli maaşı alt sınırını da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. Toplam 200 milyar liralık ilave kaynağı da emeklilerimize sunmuş oluyoruz. "

E-DEVLETTEN MAAŞLARA NASIL BAKILIYOR?

Ne kadar zam aldığını öğrenmek isteyenlerin önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapması gerekiyor. Sonrasında emekli maaşı detay kısmına girerek kök maaşını görüntüleyecek. Aylık tutar kök maaşı ifade ederken ek ödeme tutarı yüzde 4 ödemeye karşılık geliyor. Bir alt kısımda görünen '5510 Ek 19 Miktarı' da maaşı 10 bin TL'ye tamamlayan ilave ödemeyi ifade ediyor.

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANDI?

Önce kök maaşa zam oranı uygulanıyor. Daha sonra yüzde 4’lük ek ödeme ilave ediliyor. İşte kök maaş zam tablosu:

Refah payı ile örnek kök maaş hesaplaması

Kök maaş: 7.500,00

Yüzde 37,57: 10.317

Yüzde 42,6: 10.695

Yüzde 4 ek zamlı: 11.122

Kök maaş: 8.000,00

Yüzde 37,57: 11.005

Yüzde 42,6: 11.408

Yüzde 4 ek zamlı: 11.864

Kök maaş: 8.500,00

Yüzde 37,57: 11.693

Yüzde 42,6: 12.121

Yüzde 4 ek zamlı: 12.606

Kök maaş: 10.000,00

Yüzde 37,57: 13.757

Yüzde 42,6: 14.260

Yüzde 4 ek zamlı: 14.830

Kök maaş: 11.000,00

Yüzde 37,57: 15.132

Yüzde 42,6: 15.686

Yüzde 4 ek zamlı: 16.313

Kök maaş: 13.000,00

Yüzde 37,57: 17.884

Yüzde 42,6: 18.538

Yüzde 4 ek zamlı: 19.279

Kök maaş: 15.000,00

Yüzde 37,57: 20.635

Yüzde 42,6: 21.390

Yüzde 4 ek zamlı: 22.246

Kök maaş: 17.000,00

Yüzde 37,57: 23.386

Yüzde 42,6: 24.242

Yüzde 4 ek zamlı: 25.212

Kök maaş: 20.000,00

Yüzde 37,57: 27.514

Yüzde 42,6: 28.520

Yüzde 4 ek zamlı: 29.666