SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar alacak? Kök maaş zam tablosu belli oldu
Milyonlarca emekli kendilerine yapılacak ek zam için gün sayıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor" açıklamasını yaptı. En düşük maaş 10 Bin TL olurken kök maaş hesabı da merak edilmeye başlandı.
Milyonların merakla beklediği ek zam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. En düşük emekli maaşı 10 bin şeklinde uygulanacağı duyuruldu. Erdoğan SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına 5 puanlık artış yapıldığını ve zammın yüzde 42.6 olduğunu açıkladı. Peki kök maaş hesabına göre kim ne kadar alacak?
EK ZAM %5
Kabine toplantısının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağzından çıkacak ek zam oranına kilitlendi. Erdoğan milyonları ilgilendiren açıklamaları şu sözlerle açıkladı:
"SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor. Önümüzdeki temmuz ayında artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi aynı oranlarda maaş artışına ulaşacaktır.
Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. Emekli maaşı alt sınırını da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. Toplam 200 milyar liralık ilave kaynağı da emeklilerimize sunmuş oluyoruz. "
E-DEVLETTEN MAAŞLARA NASIL BAKILIYOR?
Ne kadar zam aldığını öğrenmek isteyenlerin önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapması gerekiyor. Sonrasında emekli maaşı detay kısmına girerek kök maaşını görüntüleyecek. Aylık tutar kök maaşı ifade ederken ek ödeme tutarı yüzde 4 ödemeye karşılık geliyor. Bir alt kısımda görünen '5510 Ek 19 Miktarı' da maaşı 10 bin TL'ye tamamlayan ilave ödemeyi ifade ediyor.
EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANDI?
Önce kök maaşa zam oranı uygulanıyor. Daha sonra yüzde 4’lük ek ödeme ilave ediliyor. İşte kök maaş zam tablosu:
Refah payı ile örnek kök maaş hesaplaması
Kök maaş: 7.500,00
Yüzde 37,57: 10.317
Yüzde 42,6: 10.695
Yüzde 4 ek zamlı: 11.122
Kök maaş: 8.000,00
Yüzde 37,57: 11.005
Yüzde 42,6: 11.408
Yüzde 4 ek zamlı: 11.864
Kök maaş: 8.500,00
Yüzde 37,57: 11.693
Yüzde 42,6: 12.121
Yüzde 4 ek zamlı: 12.606
Kök maaş: 10.000,00
Yüzde 37,57: 13.757
Yüzde 42,6: 14.260
Yüzde 4 ek zamlı: 14.830
Kök maaş: 11.000,00
Yüzde 37,57: 15.132
Yüzde 42,6: 15.686
Yüzde 4 ek zamlı: 16.313
Kök maaş: 13.000,00
Yüzde 37,57: 17.884
Yüzde 42,6: 18.538
Yüzde 4 ek zamlı: 19.279
Kök maaş: 15.000,00
Yüzde 37,57: 20.635
Yüzde 42,6: 21.390
Yüzde 4 ek zamlı: 22.246
Kök maaş: 17.000,00
Yüzde 37,57: 23.386
Yüzde 42,6: 24.242
Yüzde 4 ek zamlı: 25.212
Kök maaş: 20.000,00
Yüzde 37,57: 27.514
Yüzde 42,6: 28.520
Yüzde 4 ek zamlı: 29.666