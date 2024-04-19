Staj ve çıraklara erken emeklilik hakkı olmalı! Masa başı ayrımcılığına son

19 Nisan 2024 10:43 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:14

EYT sürecinde bir gün farkla ya da staj çırak primleri sayılmadığı için erken emekli olamayan birçok işçi oldu. Bunlardan sadece avukat ve doktorla tanınan prim yapılandırılması akabinde sanayi işçileri mağduriyet yaşadı.

STAJ VE ÇIRAKLARA ERKEN EMEKLİLİK HAKKI!

SGK Başuzmanı ve Başmüfettişi İsa Karakaş, çırak, staj primleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Seçim sürecinden sonra çözülmesi beklenen staj ve çırak primlerinde mağduriyeti devam ederken Karakaş masa başı ayrımcılığı olduğunu ifade etti.

Karakaş, erken emeklilikten ziyade sanayi işçi sınıfının prim sayısındaki düşüklüğünde mesleki haksızlık olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Avukatlara, doktorlara borçlanma hakkı var. Ancak sanayide ağır koşullarda çalışanlara prim hakkı yok. Burada büyük bir mağduriyet var. En çok ihtiyacı olan sanayi çıraklarına ise prim borçlandırma hakkı tanınmadı. Bu da mağduriyetin sayısının artırdı. Avukat doktor stajerleri erken emeklilikten yararlanırken sanayi çalışanların primleri çalışma hakkına tanınmadı. Seçim süreçlerinde borçlandırma haklarının verileceğine dair söylemler yer aldı. Ancak henüz yasal bir durum yaşanmadı."

250 bin kişiden fazla kişi staj ve çırak prim sayıları hesaplanmadığı için mağdur oldu. Son olarak 50 bin kişinin yaşadığı mağduriyet giderildi. Bu kesim ise avukat, doktor ve yurt dışından prim sürecini tamamlayanlara yansıdı. Geçtiğimiz ay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj mağdurları ve kademeli emeklilik hakkında açıklama yapmıştı. Bakan Işıkhan, gündemlerinde henüz böyle bir durumun olmadığını ifade etti.

PEKİ STAJ VE ÇIRAK MAĞDURLARI NE İSTİYOR?

8 Eylül 1999 öncesinde sigortası başlatılan işçi ve çıraklar erken emeklilikten faydalanamadı. Ancak aynı dönemde olan bazı kategorilere ise geriye dönük borçlandırma sistemi sayesinde 8 Eylül 1999 kapsamında sonra erken emeklilikten faydalandı. Erken emeklilikten faydalanamayan kategori ise ağır sanayi çalışanları oldu. Yıpranma payı ve erken yaşta başlayan iş hayatı nedeniyle staj ve çıraklık sürecindeki primlerinde çalışma primine dahil edilmesini talep ediyorlar.