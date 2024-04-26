Tasarruf için düğmeye basıldı! Kamuda araçların tasfiyesi başladı

26 Nisan 2024 11:58 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 11:59

Hükümet kamuda tasarruf tedbirleri için düğmeye bastı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve geldiği ilk günden uygulamaya koyduğu kamu tasarrufu için net adımlar atılmaya başlandı. Enflasyonla mücadelede sıkı tedbirleri hayata geçiriliyor. Ve ilk adım devlet kurumlarından başlıyor.

Ekonomi yönetimi bütçe açığının düşürülmesi için Kamu harcamalarının azaltılmasını hayati görüyor. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sıkı önlemler için resmen harekete geçti.

“KAMUDA TASARRUF ÖNCELİKLİ”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçen günlerde kamuda girişilecek tasarruf tedbirlerine ilişkin önemli bir mesaj vermişti. Yılmaz konuya ilişkin hem Maliye Bakanlığı'nın hem de Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nın çalışma yürüttüğünü duyurmuştu.

Cevdet Yılmaz'ın kamudaki tasarruf tedbirlerinin 15 maddeyle sınır olmadığını ve çok daha fazla olduğunu vurgularken, "Bütün bunları bir yerde toparlayıp, belli bir süzgeçten geçirip uygulamaya geçeceğiz. Kamuda tasarruf bizim için çok öncelikli bir konu. Ama tasarrufun özü de bir taraftan önceliklendirme, odaklanma, verimliliği arttırma" ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAMUDAKİ ARAÇLAR İÇİN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021’de ‘taşıt genelgesi’ yayınlamış ve kamunun kullanımındaki araçlara yönelik tasarruf çağrısı yapmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçen yıl kamu kurumlarına bir ‘Tasarruf Genelgesi’ göndermiş, devlet kurumlarının tedbirlere uygun hareket etmelerini istemişti.

Ancak ne Erdoğan'ın ne de Şimşek'in çağrıları karşılık bulmuş, Erdoğan’ın 2021 tarihli genelgesini takip eden 2022 yılında kamuda taşıt kiralama harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 256 artmıştı.

TASFİYE BAŞLADI, ARKASI GELECEK

Hâl böyle olunca hükümet daha sıkı tedbirlere başvurdu. Türkiye gazetesinin haberine göre, kamu kurumlarına kayıtlı tüm araçların envanteri çıkarılarak, tasfiye olması gerekenlerin listesi hazırlandı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in talimatı ile ilk etapta kamu kurumlarının kullandığı 500 araç satışa çıkarıldı. İkinci aşamada ise 1000 araçlık bir tasfiye listesi hazırlandı.

Maliye Bakanlığı kaynakları, kamudaki araç satışı ve tasfiyesinin bu sayılarla sınırlı kalmayacağını, etap etap devam edeceğini kaydetti. Satışlardan elde edilecek gelir hazineye aktarılacak.

Güvenlik ve sağlık dışında...

* Yeni araç alımı ve kiralanması konusunda katı kurallar uygulanacak.

* Acil ihtiyaç durumunda, kamu kurumları öncelikle ellerindeki aracı sattıktan sonra yerine yenisini alabilecek veya kiralayabilecek.

* Güvenlik ve sağlık alanında kullanılanlar hariç, kamudaki taşıt sayısının artışına izin verilmeyecek.

* Araç kiralamalarına da etap etap son verilmesi de gündemde. Kiralama sözleşmeleri biten araçların yerine yeni sözleşme yapılmaması tartışılıyor.

* Makam aracı kullanacak kadrolar yeniden belirlenecek. Üst düzey bürokraside, bazı pozisyonlardaki makam aracı uygulamasına son verilecek.

SERVİS ARAÇLARI DA İPTAL EDİLECEK

Kamu personelinin kullandığı zorunlu olmayan servis araçlarının da iptal edileceği, bunun yerine personele ulaşım kartı verilmesinin planlandığı belirtiliyor.

Öte yandan, kamuda, demirbaş alımından, kırtasiye harcamalarına, temsil, tören ve ağırlama giderlerinden personel harcamalarına kadar her alanda yapılacak kesintilere ilişkin planlama yapılıyor. Yeni uygulamaların birkaç gün içinde başlayacağı belirtildi.

KAMUDA KAÇ ARAÇ VAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde 115 bin 904 adet taşıt bulunuyor.

Bu taşıtların 72 bin 373’ü savunma ve güvenlik, 9.973’ü sağlık, 8.136’sı tarım ve ormancılık, 7.579’u eğitim, 4.772’si adalet, 13 bin 71’i ise diğer idari hizmetlerde kullanılıyor.