Tatlının efendisi baklavanın kilosu 1000 TL’ye dayandı! Dilimi 40 lirayı aştı

06 Nisan 2024 13:10 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 13:17

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Bayramların olmazsa olmazı baklavanın fiyatı iyiden iyiye zamlandı. Maliyeti iç malzemesine göre değişen baklavanın en kalitelisinde fiyat neredeyse 1000 lirayı buluyor. Bayram tatlıları tezgahlardaki yerini alırken, baklava en yüksek fiyatla tüm tatlıları geçti.

Tatlı imalathaneleri gelen talebi karşılayabilmek için bayram mesaisi yapıyor. İşletmeler kapasitelerini Ramazan Bayramı için artırdı. Bayram süresince Türkiye genelinde 6 bin ton baklava tüketilmesi bekleniyor.

GÜLLAÇ SATIŞI BU SENE BAKLAVAYI GEÇTİ

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, ramazan ayının baklavacılar için bereket ayı olduğunu, bu ramazanın geçen yıla göre oldukça iyi geçtiğini söyledi.

Ramazanda klasik baklavanın her zamanki gibi ön planda olduğunu bildiren Yıldırım, güllaç satışlarında da bu sene oldukça iyi seviyelerin yakalandığını anlattı.

TATLICILARDA BAYRAMA YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

Yıldırım, bayrama hazırlanan baklava sektöründe hummalı bir çalışma olduğunu belirterek, "Siparişler alınıyor, baklavalar hazırlanıyor, ciddi anlamda bir hareketlilik var." dedi.

Uzun bayram tatilinin kendilerine bir nebze olumsuz etkisi olacağını dile getiren Yıldırım, siparişlerin durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yaptığımız tahmini çalışmaya göre bayramda ortalama 6 bin ton baklava satışını öngörüyoruz, buna sadece baklava çeşitleri dahil. Kadayıf, şekerpare gibi diğer tatlı türlerini kattığımızda bu rakam 10 bin tonu bulur. Sadece 2 bin ton baklavanın İstanbul'da tüketileceğini düşünüyoruz. Bu bayram en fazla tercih edilen tatlı fıstıklı, cevizli klasik baklava. Midye, burma gibi baklavalar da tercih edilen ürünler arasında. Bizim sektörde zaman zaman ustalar değişik çeşitler ortaya çıkarırlar. Bunların arasında sadece midye baklava ve soğuk baklava tuttu. Dolayısıyla soğuk baklava da tüketicinin tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Soğuk baklava ve midye baklava artık baklava klasikleri arasında yerini aldı diyebiliriz."

MALİYETLER ARTTI, KALİTELİ BAKLAVANIN FİYATI 1000 LİRAYA DAYANDI

Yıldırım, geçen seneye göre fiyatlar değişse de baklavacılar olarak, hammadde fiyatları artmasına rağmen ramazan ayına ya da bayrama özel bir zam yapmadıklarını dile getirdi.

Mehmet Yıldırım, "Baklava sektörü olarak karlılıkları minimumda tutuyoruz. Şu an kaliteli bir cevizli baklavanın kilogramı 600-700 TL arasında, fıstıklı baklava ise 750-850 TL arasında fiyatlanıyor. Tüketici bildiği, güvendiği yerden alışveriş yapsın, bayramda da ağızlarının tadı bozulmasın." dedi.