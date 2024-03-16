TCMB faiz kararı piyasaların odağında! İşte ekonomistlerin beklentisi

16 Mart 2024 10:13 - Güncelleme : 16 Mart 2024 10:17

Merkez Bankası faiz kararı piyasaların odağında yer alıyor. Para Politikası Kurulu’nun faiz kararı yeni haftanın en önemli gündemi olarak öne çıkarken ekonomistlerin beklentileri de geldi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 21 Mart Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

BİR ÖNCEKİ FAİZ KARARI SABİT TUTULMUŞTU

Geçen ay yani şubat ayında Fatih Karahan başkanlığındaki ilk toplantıda PPK, politika faizinin yüzde 45'te sabit bırakmıştı. Son kararın toplantı özetinde sıkılaşma vurgusu öne çıkarken fiyat istikrarı ve enflasyon için TCMB’nin tüm araçları kararlılıkla kullanacağı mesajı verilmişti.

2024 OCAK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamıştı. Yılın ilk toplantısını Hafize Gaye Erkan’la yapan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artışla yüzde 45'e yükseltmişti. Yılın ilk kararında Merkez Bankası açıklamalarında dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını mesajı öne çıkmıştı.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 45'te sabit bırakılması yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNDE FAİZ BEKLENTİSİ

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay sonuna yönelik beklenti 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.