TCMB açıkladı! Piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi

15 Mart 2024 10:20 - Güncelleme : 15 Mart 2024 10:46

Merkez Bankası, 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Piyasanın yakından takip ettiği dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentileri de belli oldu. Ankete katılanların yıl sonu dolar kuru beklentisi 40.53 lira oldu. Enflasyon beklentisi ise yüzde 44.19 oldu.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI

Ankete göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 olarak gerçekleşti. Cari ay sonu enflasyon beklentisi yüzde 3,43 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78'den yüzde 36,70'e geriledi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşti.

DOLAR BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ ORANI BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 45'ten 45,82'ye çıktı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 45 oldu.

BÜYÜME BEKLENTİSİ SABİT KALDI

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,3 oldu. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise yine bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.