Tek gelir 10 bin lira olmaz! Emekli zammında yeni formül masada

18 Mart 2024 17:10 - Güncelleme : 18 Mart 2024 17:22

Milyonlarca emekli maaşlarına iyileştirme bekliyor. Hükümet ise emekliye yeni destekler için kolları sıvadı. AK Parti hükümetinin bazı senaryolar üzerinde çalıştığı ifade edilirken masadaki formüller arasında hane bazlı ek gelir desteğinin sağlanması öne çıkıyor. Buna göre, Hane geliri asgari ücretin altında kalan emeklilere nakdi olarak yakıt, doğal gaz, elektrik, su ve gıda yardımı yapılacak.

KRİTER ASGARİ ÜCRET

Yardımdan faydalanmak isteyen emekliler, ek gelirlerinin olmadığını ve kirada oturduklarını belgelemeleri gerekiyor. Sonrasında nakdi destek ödeneğinden yararlanmaya hak kazanabilecekler.

Düzenlemenin seçim sonrasında değerlendirmeye alınması bekleniyor. Eğer uygun bulunursa Meclis'e gönderilecek. Düzenleme sayesinde emekli, dul ve yetim aylığı alan hanelerin de toplam gelirleri 17 bin 2 lira seviyesine yükseltilecek.

3 MİLYON EMEKLİ 17 BİN LİRANIN ALTINDA

Düzenlemeden yaralanacak emeklilerin, emekli aylığı dışında bir gelirinin olmaması ve kirada oturması şartı aranacak. Bu şartlara sahip olan emeklilere söz konusu destekler nakdi olarak değil ayni olarak sağlanacak.

Taban seviyeden emekli aylığı alanların refahını artırmak için planlanan adımlar için genel bütçeden sosyal yardımlara ayrılan 498 milyar liralık ödeneğin kullanılacağı öğrenildi. Türkiye’de 16,5 milyon emekli bulunurken, yaklaşık 3 milyon emekli 10 bin ila 17 bin lira arasında emekli aylığı alıyor. Desteklerle aradaki makas farkının düşürülmesi planlanıyor. Düzenleme evi kira olan ve ikinci bir geliri olmayanların gelirinin artırılmasını sağlayacak.

TEK GELİR 10 BİN LİRA OLMAMALI

Toplumsal paydaşlık gelirlerinden emeklilerin de yararlanabilmesinin önünün açılacağını ifade eden kaynaklar şunları söyledi:

“Tek geliri 10 bin lira ise bir emeklinin hanesinde sıkıntı var, demektir biz bu alana da müdahale etmek zorundayız. Yeni dönemde en alt hane gelir seviyesine göre, emeklinin durumunu düzeltecek bir çalışma yapmak durumundayız. Bu çerçevede, emeklilerin aylık gelirinin dışında ikinci bir gelirinin olup olmadığının sorgulanması gerekiyor. Kirada oturuyorsa ve ikinci bir geliri yoksa, yani şartlardan herhangi birini yerine getiriyorsa o kişiye sosyal destek sağlanabilir.”