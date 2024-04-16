THK'dan açıklama: Borçları yapılandırdık, ilk taksidi ödedik

16 Nisan 2024 13:04 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 13:05

Kurum yönetimi tarafından THK’nın 100'üncü yılında kurumun borçlarının sürdürülebilir şekilde azaltılması hedefinin ilk adımı atıldı. THK borçlarını yapılandırarak geçtiğimiz günlerde yüklü bir ödeme gerçekleştirdi.

“BORÇLARI YAPILANDIRDIK, İLK TAKSİDİ ÖDEDİK”

Türk Hava Kurumu’nun idari, teşkilat, mali, ve hukuki alanlarında düzenlemeye gittiklerini aktaran Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç “Göreve geldiğimiz günden beri kurum içinde büyük bir yapılanmaya başlattık. Yenilik, şeffaflık ve sürdürülebilirlik çizgisinde bunu yapmaya devam edeceğiz. 7’den 70’e milletimize yaraşır, faaliyetleriyle göz dolduran bir THK ortaya koyacağız. Borçsuz 100'üncü yıl hedefi için ilk adım olarak kurumun en büyük yükleri olan borçlarımızı ödemeye başlayıp ve hızla faaliyete geçtik. Taksitlendirdiğimiz borcumuzun da ilk yüklü ödemesini de yaptık, bundan sonraki süreçte de kaynaklarımızı doğru kullanarak kurumu mali olarak düzlüğe çıkaracağız” ifadelerini kullandı.