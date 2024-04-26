THY ve Pegasus sınırları aştı! Avrupa pazarında Türk rüzgarı

26 Nisan 2024 14:00 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 14:14

Londra'nın başkentinde bulunan Heathrow havalimanını sollayan İstanbul havalimanının başarısına Türk Hava Yolları ve Pegasus'un uçuşları da eklendi. Avrupa sektöründe en önemli detaylardan biri olan uçuş piyasasında Türk rüzgarı gururlandırdı.

THY VE PEGASUS SINIRLARI AŞTI!

Avrupa pazarına yükselen uçuş hatlarında Türk Hava Yolları ve Pegasus rekora koştu. 2 şirket 1 yılda 115 milyon yolcu taşıdığı kaydedildi. En çok tercih edilen Türk Hava Yolları uluslararası reklam şirketlerinin de merceğinde yer aldı. 76 milyon dış hatlar yolcusunun geçtiği İstanbul Havalimanı'nda en çok Pegasus ve Türk Hava Yolları tercih edildi.

Türk Hava Yollarının kampanyaları ve sağladığı konforluk, yolcuların tercihlerinde ilk sırada yer almasını sağladı. Yabancı yolcuların özellikle tercih ettiği bu iki şirketin 2024 yılının ilk yarısında uçuş sayısını da artırdı. Türk Hava Yolları en fazla Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine uçuş gerçekleştirmede diğer firmalara oranla lider konumunda yer aldı.