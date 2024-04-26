Ticaret Bakanlığı beyaz et için harekete geçti! Yurt dışı yasağı kapıda

26 Nisan 2024 14:26 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 14:44

Ticaret Bakanı Ömer Polat, katıldığı canlı yayında beyaz et fiyatlarındaki yükselişi düşürmek için çalışma başlatıldığını açıkladı. Bakanlık beyaz ete yurt dışı yasağı getirdi.

TİCARET BAKANLIĞI BEYAZ ET İÇİN HAREKETE GEÇTİ!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul, 136 fahiş fiyat denetçisi ülke için piyasada en fazla beyaz etin zamma maruz kaldığını ortaya çıkardı. Kırmızı etteki zammı geçen fiyat artışlarını dengelemek harekete geçen Ticaret Bakanlığı yurt dışı yasağıyla ülke içindeki fiyatların düşeceğini ifade etti.

Vatandaşların alım gücünü artırmak için diğer ürünlerde de çalışmaların devam ettiği bakanlık tarafından bildirildi. Ancak öncelik et, yumurta ve süt ürünlerini kapsayacak. Son günlerde de marketler bakanlıklar tarafından sık sık denetlenecek.