Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Ekonomi>Tiryakilerin keyfini kaçıracak iddia: Seçimden sonra sigaraya 10 TL zam!
30 Mart 2024 13:26 - Güncelleme : 30 Mart 2024 13:37

Tiryakilerin keyfini kaçıracak iddia: Seçimden sonra sigaraya 10 TL zam!

Sigara tiryakilerini üzecek bir iddia geldi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerden sonra sigara fiyatlarına 10 TL zam geleceği öne sürüldü.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber
Tiryakilerin keyfini kaçıracak iddia: Seçimden sonra sigaraya 10 TL zam!

Türkiye pazar günü yapılacak seçimlere kilitlenirken, seçim sonrası ekonomideki gelişmeler de merakla bekleniyor. Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadelede tedbir almaya devam ediyor ancak KDV gibi dolaylı vergilerde yapılacak düzenlemelerden en çok etkilenen kesim ise dar gelirli vatandaşlar oluyor.

SİGARAYA BÜYÜK ZAM İDDİASI

Seçim sonrasına ilişkin sigara tiryakilerinin keyfini kaçıracak bir iddia gündeme geldi. Sigara fiyatlarına seçimlerden kısa süre sonra 10 TL zam geleceği öne sürüldü.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Aybaş'ın iddiasına göre sigara fiyatlarına 1-10 Nisan tarihleri arasında 10 TL'lik bir zam yapılması bekleniyor.

Tiryakileri üzecek iddia: Seçimden sonra sigaraya 10 TL zam! - 1. Resim

"FİRMALAR ÜRÜN KISITLAMASINA BAŞLADI"

Aybaş paylaşımında "Fısıltı 10 TL zam! Sigara zammı konuşuluyor, firmalar sigara satışında ürün kısıtlamasına başladılar" ifadelerine yer verdi.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...