Tiryakilerin keyfini kaçıracak iddia: Seçimden sonra sigaraya 10 TL zam!

30 Mart 2024 13:26 - Güncelleme : 30 Mart 2024 13:37

42 bin TL maaş, dayalı döşeli ev ve karavan veriyor ama çalışacak eleman bulamıyor

42 bin TL maaş, dayalı döşeli ev ve karavan veriyor ama çalışacak eleman bulamıyor

Türkiye pazar günü yapılacak seçimlere kilitlenirken, seçim sonrası ekonomideki gelişmeler de merakla bekleniyor. Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadelede tedbir almaya devam ediyor ancak KDV gibi dolaylı vergilerde yapılacak düzenlemelerden en çok etkilenen kesim ise dar gelirli vatandaşlar oluyor.

SİGARAYA BÜYÜK ZAM İDDİASI

Seçim sonrasına ilişkin sigara tiryakilerinin keyfini kaçıracak bir iddia gündeme geldi. Sigara fiyatlarına seçimlerden kısa süre sonra 10 TL zam geleceği öne sürüldü.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Aybaş'ın iddiasına göre sigara fiyatlarına 1-10 Nisan tarihleri arasında 10 TL'lik bir zam yapılması bekleniyor.

"FİRMALAR ÜRÜN KISITLAMASINA BAŞLADI"

Aybaş paylaşımında "Fısıltı 10 TL zam! Sigara zammı konuşuluyor, firmalar sigara satışında ürün kısıtlamasına başladılar" ifadelerine yer verdi.