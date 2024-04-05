Sigaraya bir zam daha geldi: İşte yeni fiyat listesi

05 Nisan 2024 12:56 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 13:51

Tiryakilerin ciğerini yakacak bir zam haberi daha geldi. JTİ'dan sonra Philip Morris grubundaki sigaralara da zam yapıldı.

BİR PAKET SİGARA 67 TL

Philip Morris grubundaki sigaralara ortalama 6-7 TL arasında zam geldi. Zam sonrası grubun en ucuz sigarası 60 TL'ye, en pahalı sigarası da 67 TL'ye yükselmiş oldu.

Zam sonrası oluşan fiyat tarifesi ise şu şekilde:

İLK ZAM JTİ'A GELMİŞTİ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, önceki gün Winston grubuna 8 TL zam geldiğini duyurmuştu. Son zamla birlikte JTİ grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 liraya yükseldi.