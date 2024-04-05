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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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05 Nisan 2024 12:56 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 13:51

Sigaraya bir zam daha geldi: İşte yeni fiyat listesi

Seçimlerin tamamlanmasının ardından zam haberleri peş peşe geldi. JTİ grubunun ardından Philip Morris grubu da sigaraya zam yaptı. İşte yeni fiyat listesi...

Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber
Sigaraya bir zam daha geldi: İşte yeni fiyat listesi

Tiryakilerin ciğerini yakacak bir zam haberi daha geldi. JTİ'dan sonra Philip Morris grubundaki sigaralara da zam yapıldı.

BİR PAKET SİGARA 67 TL

Philip Morris grubundaki sigaralara ortalama 6-7 TL arasında zam geldi. Zam sonrası grubun en ucuz sigarası 60 TL'ye, en pahalı sigarası da 67 TL'ye yükselmiş oldu.

Zam sonrası oluşan fiyat tarifesi ise şu şekilde:

İLK ZAM JTİ'A GELMİŞTİ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, önceki gün Winston grubuna 8 TL zam geldiğini duyurmuştu. Son zamla birlikte JTİ grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 liraya yükseldi.

Kaynak: TGRT Haber
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