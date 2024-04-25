TCMB'den TL mevduatı destekleyecek adım! Zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranı yükseltildi

25 Nisan 2024 14:51 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 14:57

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa dolarda ani bir değişim olmaz

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa dolarda ani bir değişim olmaz

Merkez Bankası nisan ayında faizi yüzde 50 seviyesinde serbest bırakırken zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranını yükseltti.

Merkez Bankası zorunlu karşılıklar hakkında basın duyurusu yayımladı.

TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası mevduat payının artırılması ve kur korumalı mevduattan Türk lirası mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla, belirlenen koşulları sağlayan bankaların Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat hesapları (KKM) için tesis edilen zorunlu karşılıklarına faiz uygulaması 5 Şubat 2024 tarihinde duyurulmuştu.

Söz konusu uygulamada;

KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL’ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının yüzde 60'ı olarak belirlenmesine,

TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının yüzde 80'i olarak belirlenmesine karar verilmiştir.”