TOKİ kura çekilişi yapılacak! 30 bin 697 deprem konutu sahiplerini buluyor

19 Mart 2024 09:28 - Güncelleme : 19 Mart 2024 09:29

Deprem konutları sahiplerini buluyor. TOKİ kura çekilişi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Deprem bölgesinde 300 bin konutun inşasının sürerken TOKİ tarafından yapımı gerçekleştirilen 30 bin 697 konut için kura çekilişi yapılacak. Bu konutların hak sahipleri bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ankara'dan canlı bağlantıyla katılacağı kura töreniyle belirlenecek.

HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK

Felaketin birinci yılında toplamda 46 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. 300 bin inşaatın devam ettiği deprem bölgesinde 30 bin 697 ev daha tamamlandı. Kahramanmaraş'ta çekilecek kurayla; 11 ildeki konutların hak sahipleri belirlenecek.

75 BİNİN ÜZERİNDE EV TESLİM EDİLMİŞ OLACAK

Tamamlanan evler hak sahiplerini bekliyor. Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 8 bin 303 konut için kura çekimi yapılacak. Kurası çekilen konutlar hak sahiplerine teslim edilecek.

Daha önce 6 bin 181 konutun teslim edildiği Malatya'da da inşaatlar hızla tamamlandı. Bu ikinci çekilişte de bin 700 hak sahibi evlerine kavuşmuş olacak.

Depremin ardından yeni konutlarla birlikte toplam 75 binin üzerinde ev hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.