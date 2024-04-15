15 Nisan 2024 17:18 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 17:29
TPAO'dan müjde geldi, bir ilde daha petrol sevinci
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Siirt'in merkez ilçesinde Meşelidere-1 petrol kuyusunu açarak petrol arayacağı öğrenildi.
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Siirt’te petrol arama sondajı yapacak.
PROJENİN BEDELİ BELLİ OLDU
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt merkez ilçesinde Meşelidere köyü sınırları içinde ARI/TPO/K/M47-b4 ruhsat numaralı sahada, Meşelidere-1 tespit kuyusunda petrol aranacak.
Gerçekleştirilecek olan proje bedelinin 9 milyon lira olması bekleniyor. Döner (Rotary) sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması kapsamında üretim değil, sadece tespit yapılacak. Ham Petrolün Rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı