Evlenecek çiftlere 'savaş' şoku! Tarihi zirvesinde: Tam 750 bin lira

16 Nisan 2024 12:43 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 12:47

Gram altın fiyatlarının son dönemde İran ve İsrail arasındaki gerilimden ötürü 2 bin 500 liranın üzerine çıktığı Trabzon'da coğrafi işaretli Trabzon hasır bileziğini düğün sezonu öncesi almak da zorlaşıyor.

Vatandaşlar güvenli liman olarak gördüğü altından yine vazgeçmeyerek kuyumcuların yolunu tutarken, konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, Ortadoğu'daki gerilimin devam etmesi halinde ons ve buna bağlı olarak gram altın fiyatlarındaki artışın da devam edeceğini söyledi.

"MAAŞLARINI ALIP ALTIN YAPIYORLAR"

Yazıcı "Bu sıralar altın fiyatları yukarı doğru gitmekte ve hızlıca yükselmekte. Özellikle İran-İsrail savaşının başlaması ile beraber altın fiyatlarında yükselişin başladığını görmekteyiz. Ons değerinin özellikle 2 bin 370-2 bin 400 dolar seviyelerini görmesi, doların da 33 TL seviyelerini görmesi ile beraber altının TL bazındaki karşılığı yaklaşık 2 bin 600 TL'yi geçiyor. Dün vatandaşlar tarafından yoğun bir işlem yapıldı. Özellikle külçe altının veya sarrafi altın dediğimiz ürünlerin bu anlamda çok büyük rağbet gördüğünü gözlemlemekteyiz. Çünkü küçük yatırımcılar özellikle maaş yatış dönemleri olan ayın 1-2'si ve 15-16'sı gibi tarihlerde maaşlarını alıp hemen 3-5 gram alıyor. Ancak dünkü yoğunluğa bakıldığı zaman hareketlilik bayağı yoğundu. Bu da küçük yatırımcının en önemli güvenilir limanının altın olduğunu tekrar görmemizi sağlıyor. Önümüzdeki aylarda eğer bu jeopolitik durumlarda tekrar değişiklik olursa, Ortadoğu'da herhangi bir savaş çığırtkanlığı olduğunda en güvenilir yatırımın altın oluşundan ötürü tüm dünya ülkelerinin merkez bankaları düzeyinde altına dönüş yapacağını görmekteyiz. Rakamların ise Ons değerinin 3000 dolar seviyesinde olabileceğini, doların ise 35-40 TL seviyesinde olabileceğini öngörüyoruz. Ama inşallah bu şekilde olmaz" dedi.

Altının gram fiyatının her geçen gün artması en çok dünyaca üne sahip coğrafi işaretli Trabzon Hasır Bileziğini etkiledi. 2 sene öncesine kadar 120 bin TL civarında alınabilen setin bugün en düşük 300 bin TL'ye kadar alıcı bulduğunu belirten Yazıcı, "Önümüzdeki haziran ayında başlayacak olan düğün sezonu bu ay erken başladı. Hasır takımları geçtiğimiz yıl ile kıyaslarsak yüzde yüz bir artış sağladı. En düşük hasır bilezik fiyatı 300 bin liradan alıcı bulurken en yüksek hasır bilezik fiyatı takım olarak bakıldığında 650-750 bin lira seviyesinde görmekteyiz. Gram olarak bakıldığında bileziğin bugün satış fiyatı 2584 TL, külçe altın dediğimiz yani 24 ayar sarrafi altın 2730 TL, hasır bileziğin satışı 3026 TL, çeyrek altın 4685 TL ve Cumhuriyet altını ise 18 bin 700 TL seviyesinde işlem görüyor" diye konuştu.