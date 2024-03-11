TÜİK rekor istihdam verisini açıkladı! Cevdet Yılmaz'dan 'bugüne kadarki en yüksek seviye' yorumu geldi

11 Mart 2024 13:48 - Güncelleme : 11 Mart 2024 13:49

TÜİK Ocak ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik oranı ocak ayında 0,2 puan artışla yüzde 9,1'e yükseldi. İşsiz sayısı geçen aya göre 85 bin kişi arttı. Toplam işsiz sayısı 3 milyon 214 bin kişiye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İstihdam oranımız yüzde 49'luk oranıyla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Makro istikrar içinde, istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz. dedi.

Cevdet Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

"Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre; Ocak ayı işsizlik verileri, Aralık ayına göre bir miktar artış gösterse de OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek %9,1 olarak gerçekleşmiştir.

İstihdam oranımız da %49’luk oranıyla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Özellikle kadın istihdamındaki artışla birlikte toplam istihdamımız 32 milyon 222 bin kişiye ulaşmıştır.

İstihdam, ekonomik potansiyeli yükselten etkisinin yanı sıra sosyal refahın artması bakımından da son derce önemlidir. Makro istikrar içinde, istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz."

İŞSİZLİK OCAK'TA YÜZDE 9,1 OLDU

TÜİK, Ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,0 oldu. Bu oran erkeklerde %66,0 iken kadınlarda %32,4 olarak gerçekleşti.