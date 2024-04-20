TÜPRAŞ’tan yatırım atağı! 256 milyon dolarlık 2 dev proje geliyor

20 Nisan 2024 16:19 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 16:49

Bu yaz güneş değil, oteller cep yakacak! TESK’ten yüksek fiyatlara ‘yerli turist’ uyarısı geldi

Bu yaz güneş değil, oteller cep yakacak! TESK’ten yüksek fiyatlara ‘yerli turist’ uyarısı geldi

TÜPRAŞ 2 şehire dev yatırım geliyor. 256 milyon doları aşan bütçesiyle dikkat çeken projeler için start verildi. Şirketin yatırım atağı Stratejik Dönüşüm Planı’na öncülük edecek.

TÜPRAŞ KARARINI KAP’A BİLDİRDİ

TÜPRAŞ'ın dün KAP'a yaptığı bildirime göre şirket katma değeri yüksek ürünler üretmek ve karbon emisyonlarının azaltılması için 256 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Türkiye Petrol Rafinerileri (Tüpraş), katma değeri yüksek kimyasal ürünler üretmek ve karbon emisyonlarının azaltılmasını sağlamak amacıyla 256 milyon dolarlık yatırım yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK PROJELER 2 ŞEHİRDE HAYATA GEÇECEK

Şirketin dün Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, söz konusu yatırımın 24 Kasım 2021'de açıklanan Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında yapılacağı ifade edildi. Tüpraş'ın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Şirketimizin 24 Kasım 2021'de açıkladığı Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında katma değeri yüksek kimyasal ürünler üretmek ve Kapsam 3 emisyonlarının azaltılmasını sağlamak amacıyla 256 milyon ABD doları bedelindeki 'İzmit ve İzmir Rafinerisi Propilen Splitter Projesi' ile 'İzmir Rafinerisi Propan Propilen Depolama ve Satış Sistemi Tesisi Projesi' yatırımlarının yapılmasına karar verilmiştir."