Turfanda üzüm hasadı başladı: İlk ürünler 300 lira

18 Nisan 2024 11:05 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 11:15

Mersin'de örtü altında üretilen üzümlerin hasadına başlandı. Çiftçiler için önemli bir gelir kapısı olan üzümün ilk hasadı temsili olarak 300 TL'den alıcı bulu.

Özenle hasat edilip paketlenen üzümlerin yurt içinde İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa gibi büyük şehirlere ardından da Avrupa ile Arap ülkelerine gönderileceği ifade edildi. İlk hasadın temsili 300 TL'den alındığı üzümün piyasa da ilk 15 gün de 150 TL civarında olması beklendiği kaydedildi.

Üzüm hasadı yapanlardan Üretici Mehmet Uygur," Seramızda ürettiğimiz üzümlerin hasadına başladık. Bu sene verim çok güzel. Şuanda kilogramı 300 TL'den temsili olarak verdik" dedi.

HASAT BAŞLADI

Örtü altı turfanda üzümün ilk hasadına başladıklarını belirten Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu ise " Bölgemizde 400 dekar alanda örtü altı üzüm üretimi var. İçinde bulunduğumuz sera 4 dekar küçük bir aile işletmesi. Bizim için çok kıymetli. Üreticimiz buradan geçimini sağlıyor, çocuklarını büyüttü okuttu, şuan da torunlarına bakıyor. Burada hasat başladı. İlk ürünlerimiz iç piyasaya gönderiliyor. Ürün ileriki günlerde artacaktır, o zaman yurt dışından gelen talepleri de karşılayacağız. Özellikle Arap ve Avrupa ülkelerinden talep geliyor" diye konuştu.

"ÜRETİCİLERİN YAŞ ORTALAMASI YÜKSELİYOR"

Girdi ve iklimsel şartların üreticiyi zaman zaman zorladığına dikkat çeken Kulu," Çiftçilerimizi yaş ortalaması yükseliyor. Şuanda 58. Bir 5 yıl sonra bu çiftçilerimizin üretimden uzaklaşacağını düşünüyoruz. Bizde genç çiftçileri üretime davet ediyoruz. Genç çiftçilere destek verilirse üretime daha güçlü oluruz" ifadelerini kullandı.