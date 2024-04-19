Turistik Diyarbakır Ekspresi’nde ilk sefer heyecanı: Ekonomik, konforlu ve rahat ulaşım!

19 Nisan 2024 18:07 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 18:13

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi’nin ilk seferine başlamasıyla güzergah üzerinde ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Son zamanlarda oldukça popüler olan Turistik Doğu Ekspresi’ne alternatif olarak seyahat severlere yeni rotalar sunmak amacıyla Turistik Diyarbakır Ekspresi seferlerini başlatıyoruz” dedi. Uraloğlu, 22 yılda 57 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini kaydederek, “2002’de 10 bin 948 kilometre olan demiryolu uzunluğunu 2023 yılı itibariyle 13 bin 919 kilometreye yükselttik” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi uğurlama töreninde konuştu. Burada yaptığı konuşmasında Treni ilk seferine uğurlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Uraloğlu, “Vatandaşlarımızın Anadolu’nun eşsiz topraklarını arşın arşın geçen ve turizm amaçlı olarak hizmet veren ‘Turistik Doğu Ekspresi’ konseptinde tren taleplerini karşılamak ve alternatif rotalar sunmak amacıyla bugün de Turistik Diyarbakır Ekspresi seferlerini başlatıyoruz. Bildiğiniz üzere son zamanlarda Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuk oldukça popüler. Seyahat severlerin ve fotoğraf sanatı tutkunlarının gözdesi. Öyle yoğun bir talep var ki biletler satışa çıkmasıyla tükeniyor. Bilet alamayanlar ise hayıflanmaktadır. Fakat 22 yıldır demiryollarına yaptığımız yatırımlarla Türkiye’de Turistik Doğu Ekspresi rotası dışında da onlarca konforlu, rahat bir şekilde seyahat edilecek muhteşem demiryolu rotaları bulunuyor.” dedi.

YÜKSEK HIZLI TRENLE 20 ŞEHRE ULAŞIM SAĞLANIYOR

TCDD Taşımacılık AŞ’nin işlettiği yüksek hızlı trenlerin doğrudan 11 şehre, tren ya da otobüs bağlantılı kombine taşımacılıkla da 9 şehre de dolaylı şekilde ulaştığının altını çizen Uraloğlu, alt ve üst yapısı iyileştirilen konvansiyonel hatlarla işletilen bölgesel ve anahat trenlerle cennet vatanın hemen her köşesini keşfetmenin mümkün olduğunu söyledi. Bu rotalarla seyahat edenlere seyre doyum olmayan manzaraların sunulmasının yanı sıra yeni yerler keşfetme imkanının da sunulduğunun altını çizen Uraloğlu, “Biz de yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısıyla tren seferlerimizi yük ve yolcu taşımacılığının yansıra turizme de hizmet verecek şekilde yeni rotalarla zenginleştirmeye devam ediyoruz. Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri olarak büyük ilgi gören Doğu Ekspresi’ne, 29 Mayıs 2019 tarihinde yeni bir anlayışla kış sezonunda olmak üzere Turistik Doğu Ekspresi seferlerini ekledik.” diye konuştu.

EKONOMİK, KONFORLU VE RAHAT ULAŞIM İMKANI

Bakan Uraloğlu, Doğu Ekspresi’nde 2023-2024 Kış Sezonunda bu trenle seyahat eden 11 bin 611 kişinin çok güzel anılarla döndüğünü, birçok şehrinde ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına büyük katkı sağladığını vurgulayarak, “Bunun yanında Kars-Erzurum arasında turizme destek amaçlı olarak kış sezonunda Turistik Bölgesel Trenler işleterek seyahat severlere başka bir seyahat imkanı daha sunduk. Seyahat severler için sadece yurtiçinde değil, yurtdışında da tren rotalarımız bulunuyor. İstanbul Sofya Treniyle ekonomik, konforlu ve rahat bir şekilde Avrupa’ya ulaşmakta hem ekonomik hem de çok konforlu.” dedi.

TURİSTİK DİYARBAKIR EKSPRESİ İLE BİN 51 KİLOMETRELİK SEYAHAT

Uraloğlu, seyahat severler için Turistik Diyarbakır Ekspresi’ni de bugün itibariyle hizmete verdiklerini belirterek, “Turistik trenimiz bin 51 kilometre hat uzunluğunda Ankara-Diyarbakır parkurunda seyahat edecek. Trenimiz 180 kişi kapasiteli 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşacak. Şimdi sizlerle birlikte uğurlayacağız, Diyarbakır’dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00’ de Ankara’ya doğru yola çıkacak. Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı’da 4 saat, Kayseri’ de 3 saat turizm amaçlı duracak. Yataklı vagonda bir oda fiyatını Ankara-Diyarbakır parkurunda 9 bin TL, Diyarbakır-Ankara parkurunda ise 8 bin TL olarak belirledik.” şeklinde konuştu.

“TÜM BÖLGE EKONOMİSİNİ CANLANDIRACAK”

Turistik Diyarbakır Ekspresi seyahati sırasında uzun süre durarak gezme imkanı sağlayacağı Malatya ve Yolçatı destinasyonları başta olmak üzere tüm bölge ekonomisini canlandıracağını belirten Uraloğlu, “Güzergah boyunca buralardaki tarihi ve kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkânı sunarak kültürel iletişimi de güçlendirecek. Aslında turistik trenler hem vatandaşlarımıza hem de yurtdışından ülkemize gelen konuklarımıza, demiryollarımızın yeni yüzü ve vizyonuyla, dahası Türkiye’nin yeni yüzü ve vizyonuyla örtüşen bir etkinlik sunuyor” açıklamasında bulundu.

2002’de 10 bin 948 kilometre olan demiryolu uzunluğunu 2023 yılı itibariyle, 2 bin 251 kilometresi YHT ve Hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre eklediklerini vurgulayan Uraloğlu, “Demiryolu ağımızı 13 bin 919 kilometreye yükselttik.” dedi.