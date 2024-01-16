Türk şirket dev projeye girişti! 500 bin lira maaşla personel bulamadı

16 Ocak 2024 10:58 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 11:04

Türk şirketi olan IC Holding, 400 milyon Vietnam Dong’u (yaklaşık 500 bin lira) aylık maaşla personel almak için düğmeye bastı. Neredeyse yarım milyon liralık maaşı gözden çıkaran şirket ilana çıktığı pozisyonlar için işçi bulamıyor.

500 BİN LİRA MAAŞLA PERSONEL YOK

Vietnam’ın en önemli altyapı projelerinden biri olan Long Thanh havaalanı projesini kazanan Türk şirketi olan IC Holding, 400 milyon Vietnam Dong’u aylık maaşla personel almak için düğmeye bastı ancak 500 bin lira maaşla personel bulamadı.

BİNLERCE DOLARLIK MAAŞLARA İLGİ YOK

Türkiye’de önü alınamayan enflasyon oranları ve maliyetler hem çalışanların hem de iş verenlerin korkulu rüyası. Yatırımları artıran, projeleri iptal ettiren bu sebepler işsizlik ateşinin de yükselmesine neden oluyor. Türk şirketleri, Türkiye’de düşük maaşlarla çalışacak adam bulamazken, yurtdışında ise binlerce dolarlık maaşlara ilgi nedense yok. Bu ülkelerden biri de Vietnam. Asya’nın parlayan yıldızı Vietnam’da ihale alan bir Türk şirketi neredeyse yarım milyon liralık maaşı gözden çıkarmasına rağmen, çalışacak personel bulamıyor. Geçtiğimiz aylarda Vietnam’ın en önemli altyapı projelerinden biri olan Long Thanh havaalanı projesini kazanan Türk şirketi olan IC Holding, 400 milyon Vietnam Dong’u aylık maaşla personel almak için düğmeye bastı. 400 milyon Vietnam Dong’u 16.300 dolar yani yaklaşık 490 bin TL anlamına geliyor.

31 PERSONEL İÇİN İLANA ÇIKTI, ÇALIŞAN BULAMADI

Vietnam’da yayın yapan Tuoi Tre gazetesinin haberine göre, 1.4 milyar dolarlık terminal inşaatının ana yüklenicisi IC İçtaş İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, geçtiğimiz günlerde Dong Nai Eyaleti yetkililerine 31 iş için Vietnamlı personel bulamadığını bildirdi. Alınacak 31 personel içinde yüklenici temsilcisi, proje müdürü ve müdür yardımcısı ve yöneticiler yer alıyor. Şirket, iki yıllık sözleşmeler için ayda 75 milyon VND ile 400 milyon Dong arasında maaş teklif etti ve adayların benzer bir işte en az üç yıllık deneyime sahip olmalarını, lisans diplomasına sahip olmalarını ve akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilmelerini şart koştu.

EYALET YETKİLİLERİ YABANCI İÇİN YEŞİL IŞIK YAKTI

Türk şirketi bu maaşa çalışacak personel bulamayınca havalimanının bulunduğu Dong Nai eyaleti yetkilileri, yabancıların işe alınması için şirkete yeşil ışık yaktı. Güneydeki Dong Nai eyaletinde bulunan Long Thanh Uluslararası Havalimanı'nın tahmini maliyeti 14 milyar dolar ve yıllık 100 milyon yolcu kapasiteli bir tasarım kapasitesine sahiptir. 25 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının 2025 yılında tamamlanması planlanıyor. Aralık ayında IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile Ankara’da bir araya gelerek iki ülke arasındaki yatırım ve iş birlikleri hakkında görüşmüştü.